台鐵司機員進站飆車 台鐵清查另有4人違規懲處

2019-11-18 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



普悠瑪號去年出軌釀18死，行政院調查報告指關鍵肇因是超速。台鐵日前因媒體求證爆料內容，啟動大規模稽查，發現有四筆超速違規將懲處，下月起全面教育訓練。

「蘋果日報」今天報導有司機員慣性超速，利用進站號誌的ATP系統寬限值漏洞，12天內超速8次，最嚴重以時速近90公里飆往車站。台鐵證實日前啟動大規模稽查，發現另有4人違規超速。

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台鐵局表示，列車自動防護（ATP）系統監控速度曲線，是由號誌機顯示條件再由地上感應子傳輸授權距離，產生連續監控速度曲線，主要作用為輔助司機員運轉行車的安全機制，運轉速度低於ATP限速曲線以下行駛，可確保行車安全無虞。

台鐵局表示，依據運轉規章規定，司機員應依號誌條件行駛，經查，媒體報導的駕駛紀錄顯示注意號誌黃燈未降到每小時60公里以下，確屬違規，已依據規定懲處並停止乘務及加強輔導訓練。

台鐵局表示，除對該違規司機員依規懲處及加強訓練外，並已於10月30日派員進駐高雄機務段全面清查及各段交叉查核，截至目前發現4筆違規情形，雖屬個案，仍然重視依規定處理。另已再次通令各段針對司機員行車車速紀錄全面加強考核，徹底檢討改善。

台鐵局表示，對於司機員訂有「乘務員考核抽查實施辦法」相關機制，司機員於乘務工作班結束，運轉副主任均依規定將隨身碟上傳運轉資料，並以電腦篩選出違規情形，再輔以隨機抽查方式查核異常駕駛行為。對於違規者依規定懲處，並施以再教育訓練，以維護行車安全。