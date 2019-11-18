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假日補眠更傷身！國衛院開發作息管理App準確度九成

2019-11-18 10:38聯合報 記者羅真／台北即時報導

睡眠不足影響身心健康，近年研究顯示，不規律的睡眠作息帶來的負面影響更明顯。國家衛生研究院開發全自動的手機背景應用程式「作息足跡」（Rhythm），記錄準確度達90.4%，使用者的睡眠作息變化一目瞭然。

國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員林煜軒表示，不少人平日工作忙碌睡得少、再利用假日補眠，但研究顯示，這個錯誤習慣長期下來會增加肥胖、糖尿病、心血管疾病的風險。

以心血管疾病為例，平日與假日睡眠時間每落差1小時，就提高11%的罹病風險；國際科學期刊《當代生物學》今年也刊登一篇研究指，睡眠不足會降低胰島素敏感性，容易導致血糖過高、罹患糖尿病，且周末補眠救不回來，反倒會使胰島素敏感性更差。

然而，要在自然狀態下長期且客觀記錄個人每日的睡眠時間並不容易，無論是購買市面上的穿戴式裝置，或是去醫院作睡眠檢查，都很難兼顧精準度與方便性。因此，國衛院群體健康科學研究所團隊開發一款全自動記錄使用者手機使用與睡眠時間的手機應用程式「作息足跡」（Rhythm）。

林煜軒表示，這款應用程式不用每天手動輸入，放著即可。應用程式會依據手機螢幕的開與關、撥打或接聽電話、收發簡訊等分類演算，從中過濾出每日使用手機較不活躍的時間點，用以推估睡眠時間。同時，這款應用程式也能藉由圖表比較平日與周末的作息、本周與近兩周的比較等，這是目前市面上穿戴式裝置及睡眠記錄圖表都沒有的功能。

研究團隊進一步找來28位大學生，平均年齡20.8歲，藉此工具記錄其一個月的睡眠作息，也仔細透過口頭詢問確認他們幾點睡、幾點起床。結果顯示，這款應用程式記錄的睡眠準確度達90.4%；即使使用者偶爾作息改變，連續記錄一個月下來發現，手機記錄到的一致性也高達87%。

這項研究成果今年5月刊登於《醫學網路研究期刊》子期刊《JMIR mHealth and uHealth》，使用安卓（Android）作業系統手機的民眾已可免費下載使用。

為便利國人自我管理睡眠型態，國家衛生研究院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林...
為便利國人自我管理睡眠型態，國家衛生研究院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒（左三）開發手機應用程式「作息足跡」（Rhythm），記錄準確度達90.4%。記者羅真／攝影
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睡眠心血管疾病

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