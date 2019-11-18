肺癌免疫療法 病友團體籲免除檢測「西瓜甜再付錢」

2019-11-18 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



肺癌變成新國病，每年新增一萬三千多人，健保給付免疫療法，重燃晚期肺癌病友一線生機，但申請門檻嚴格，大部分二線晚期癌友連嘗試的機會都沒有。病友團體呼籲，健保署能與藥廠協商採「西瓜甜再付錢」機制，先讓病人用藥，如有反應，健保再開始給付。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，目前健保給付免疫療法可用於八種癌症、十一種適應症，在肺癌方面，不管是作為一線用藥或是二線用藥，均需檢測生物標記PD-L1，但這對二線患者來說，較不公平。

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「癌症治療應以病人為中心。」蔡麗娟說，二線晚期癌友歷經多次用藥，身心承受煎熬，此時再一次取樣檢驗，難度極高。即使身體能夠負荷，但採樣檢體品質往往不好、檢體不夠，而無法順利檢測。最近半年來，基金會接到不少類似求助電話，義工們也只能安慰，陪著一起哭。

「健保給付肺癌病友免疫療法，條件過於苛刻。」台灣肺癌學會理事長、北榮一般胸腔科主任陳育民說，每年肺癌新增患者人數達一萬三千多人，截至目前為止，符合健保給付規定、實際用藥病友卻只有313人。

陳育民說，在國外，肺癌患者在使用部分免疫藥物之前，根本不用測試PD-L1表現量，反觀台灣，連二線晚期病人都得在挨上一刀，才有機會跨入門檻。此外，基因變異的癌友使用標靶藥物，即使一兩年之後產生抗藥性，還是不符合申請條件。

蔡麗娟說，「期盼健保放寬申請資格，多給癌友活下去的機會。」英國、澳洲、加拿大、泰國、南韓等國在給付免疫療法時，二線晚期肺癌病友並不用檢測PD-L1，而是直接用藥。