氣象局：今傍晚後明顯轉涼 明感受最冷低溫下探15度
2019-11-18 10:23
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
本周變天，明天最冷。中央氣象局表示，今天傍晚過後會明顯轉涼，明天最冷，中部以北、東北部低溫16到18度，沿海空曠地區可能只有15度上下。
氣象局預報員陳建安表示，這波東北季風影響到周三，除了東北季風之外，還有海鷗颱風所帶來的水氣，預計從今天到周三這段期間，台灣北部、東半部容易有斷斷續續的降雨。基隆、北海岸、宜蘭降雨比較持續，有局部大雨發生的可能，南部則是陰沉天氣。
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氣溫方面，陳建安說，今天傍晚過後，北台灣會明顯轉涼，預計這波東北季風明天最冷，中部以北、東北部低溫16到18度，沿海空曠地區可能只有15度上下，南部、花蓮、台東低溫18到20度之間。
陳建安說，周三感受還是偏涼，只是沒有明天這麼冷，周三高溫約24、25度，花蓮、台東高溫25、26度，中南部地區26到28度之間，各地高溫不太一樣，低溫在19、20度左右。
周四開始，東北季風逐漸減弱，陳建安表示，將轉成偏東風的天氣型態，高、低溫都會逐步回升，沒有這麼冷，各地低溫落在19到23度。水氣沒有完全減少，東半部、北台灣還是有降雨，中南部地區以多雲型態為主。
最後氣象局提醒，今起到周三，東北風相當強勁，台灣附近各沿海風力普遍可能出現8至11級強陣風，沿海風浪偏大，浪高可達3至5米，局部海岸並有長浪發生的機率，前往海邊活動一定要特別注意安全。
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