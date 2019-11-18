慢性腎病免疫差 醫師：可接種肺炎疫苗保護

2019-11-18 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



慢性腎臟病病人隨著腎功的的退化，免疫系統也被大大干擾，這群病人得到肺炎後的死亡率明顯高於一般人，台南市安南醫院腎臟科醫師張凱迪今天說，目前仍無良好有效的藥物來扭轉腎功能的衰退，肺炎疫苗除了減少民眾侵襲性肺炎鏈球菌感染症的保護，也可避免因急性腎衰竭導致腎功能加速衰退的潛在好處。

張凱迪說，肺炎鏈球菌是一種常潛伏在人類鼻腔中的格蘭氏陽性球菌，型態上有莢膜，由於顯微鏡下的型態常成雙成對存在，又被稱為肺炎雙球菌。在抗生素仍未被普遍使用的十九世紀，肺炎被當時的名醫威廉奧斯勒視為「死亡隊長」。

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雖然在進入二十世紀後，隨著抗生素發發明與普及，肺炎死亡率大幅下降，但隨著抗藥性菌株日益常見及老年人口的增加，肺炎仍是奪走國人生命的一大主因，2018年國人十大死因中，肺炎乃僅次於惡性腫瘤與心臟病之後的第三大死因。