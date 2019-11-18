親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

華爾街捷徑：中共發大財 美國投資人竟推一把？

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

觀眾頻看手機還和演奏家對罵 最後下場是這樣

2019-11-18 10:16聯合報 記者何定照/台北即時報導

台灣表演藝術觀眾禮儀還未成熟，各場館為讓整體觀眾都有良好欣賞經驗，因應方式精益求精。台北兩廳院今年起開辦幼兒托育服務，讓家長可放心進廳內看表演，並另打造不怕個人因素干擾他人的「輕鬆自在場」；台中國家歌劇院則在五樓為遲到觀眾打造「遲到包廂」，不再因遲到就錯失表演，也不會因遲進場影響其他觀眾。

幼兒可否進場看表演，常構成家長方觀眾和其他觀眾爭執點。兩廳院副總監許美玲表示，兩廳院都會和表演方討論該節目是否限制年齡，遇到帶幼兒的父母，會先遞送溫馨小卡，提醒小朋友若在廳內不舒服、哭叫，可協助父母帶小孩出場。

許美玲說，兩廳院四年前先打造閱讀空間，讓出場父母可看轉播，小朋友閱讀繪本。今年更推出進階版的托育服務，請來專業老師在廳外帶四到八歲的小朋友，讓父母放心看表演，實施以來反映頗佳，不少小朋友玩得不想離開。服務須預約。

兩廳院日前甫開辦的輕鬆自在場，則仿效英國國家劇院等場館實施，讓觀眾看表演不須太拘謹端坐，也不須介意發出聲響或擺動身體，各種年齡、感官敏感、學習障礙者都可參與。許美玲說，現場備有紓壓球、耳罩，場外也有放鬆室，讓自閉兒若怕大聲、過動兒若坐不住、妥瑞氏症孩子若發出聲響等，都可依需求自在看表演。

高雄衛武營藝文中心藝術總監簡文彬表示，衛武營不論幼童能否進場、遲到觀眾進場點，都是和表演團隊討論後得結果，並在票券加註。遇到堅持非要帶幼兒入場或遲到非要進場的觀眾，就得靠一線前台人員處理，會再精進溝通方式。至於是否比照兩廳院辦托育服務，簡文彬說這早在計畫中，只是甫開幕難以立刻趕上32年歷史的兩廳院。

簡文彬表示，高雄觀眾比起台北，進劇場確實較不普遍，習慣自待養成。他不希望打擾資深觀眾，卻也不想全面禁止幼童進場，畢竟藝術品味應從小培養，人人都能看表演也是文化平權指標，「我們不能放棄其他人」。他表示衛武營未來會更積極主動引導觀眾各種劇場禮儀，也已做提醒動畫片。

簡文彬也說，希望家長和場館合作，比如節目建議三歲以上觀看，若家長堅持帶三歲以下幼童進場，就應對小孩進行相關教育。近來衛武營也推行美感教育計畫，已有兩萬多名學生進場，一小時節目包括劇場禮儀，告知學生何種行為會打擾人，都可培養素養。

面對觀眾禮儀不當，表演方各出絕招。義大利鋼琴家波里尼曾因第一排觀眾頻看手機，干擾他演奏，要求該名觀眾出場並對罵，最後該觀眾在全場噓聲中出場。古騰堡交響樂團首席客座指揮查哈里亞斯遇觀眾手機響，停下演奏並要觀眾「不要接」，等鈴聲停才繼續演。一位中提琴家在觀眾手機響起Nokia取材自古典樂的鈴聲時，巧妙接演，贏得滿堂彩；作曲家Jim David則運用各式手機鈴創作「iCanon」管絃曲，讓觀眾從手機鈴圍繞中恍然大悟原來是樂曲，趣味十足。

台北國家兩廳院今年起開辦托育服務，讓爸媽看表演時，小朋友也有適當去處。圖／兩廳院...
台北國家兩廳院今年起開辦托育服務，讓爸媽看表演時，小朋友也有適當去處。圖／兩廳院提供
分享
台北國家兩廳院今年起舉辦「輕鬆自在場」，觀眾可用自己最舒服的方式看表演，可發出聲...
台北國家兩廳院今年起舉辦「輕鬆自在場」，觀眾可用自己最舒服的方式看表演，可發出聲響，並隨需要多次進出，而不遭人側目。圖／兩廳院提供
分享

兩廳院衛武營劇場

相關新聞

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:38

台鐵司機員進站飆車 台鐵清查另有4人違規懲處

2019-11-18 10:45

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:54

北市抽驗食具、染髮劑 1件竹筷含聯苯 多件標示違規

2019-11-18 11:50

大師級人物打造 星宇航空機上音樂爵士風

2019-11-18 11:42

怎麼補眠才不傷身 醫師教你正確方法

2019-11-18 11:21

桃機三航廈成國際笑話 立委要求明年2月前定案

2019-11-18 11:16

空汙基金又入不敷出？環保署：要汰換柴油車僅剩2萬輛

2019-11-18 11:01

假日補眠更傷身！國衛院開發作息管理App準確度九成

2019-11-18 10:38

肺癌免疫療法 病友團體籲免除檢測「西瓜甜再付錢」

2019-11-18 10:32

氣象局：今傍晚後明顯轉涼 明感受最冷低溫下探15度

2019-11-18 10:23

慢性腎病免疫差 醫師：可接種肺炎疫苗保護

2019-11-18 10:17

拉抬豬價 農委會擬啟動收購凍存大肥豬

2019-11-18 09:57

【重磅快評】高麗菜又見豐收的眼淚

2019-11-18 09:54

整週體感濕涼 週二北台灣低溫18度

2019-11-18 09:44

翻包包、看手機、過早鼓掌 「看表演公害」你中幾項

2019-11-18 09:43

倡議難、專業醫師少 腦庫成立還有好多關卡

2019-11-18 09:12

降溫要開始了 鄭明典：北風前緣接近中

2019-11-18 08:32

彭啟明：冷空氣接近 白天北、東部會愈來愈冷

2019-11-18 07:54

11月颱風多往南海、尚無冷氣團 吳德榮說都是這原因

2019-11-18 07:40

健康你我他／食物、洗澡多注意 對付乾癬有撇步

2019-11-18 00:34

皮膚乾燥手腳冷 中醫教你顧脾胃

2019-11-18 00:34

利尿劑用法對 降血壓效果一樣好

2019-11-18 00:34

健康名人堂／新興毒品氾濫 「三減」恐難因應

2019-11-18 00:34

環署擬推室內空品自主管理 幼托場所明年先行

2019-11-18 00:25

農委會保證 毛豬拍賣價本周提高至70元

2019-11-18 00:22

腦庫成立現曙光 腦捐贈者死後6小時內可採檢

2019-11-18 00:18

冷颼颼 玉山、合歡山結霜了 上山注意保暖、節約用水

2019-11-17 23:26

保護嬰幼兒健康 環保署擬推室內空品自主管理

2019-11-17 21:56

一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

2019-11-17 20:50

世界抗生素周／抗生素抗藥性海嘯來襲 已現全抗細菌

2019-11-17 20:44

世界抗生素周／疾管署監測 抗藥性細菌比率攀升

2019-11-17 20:44

世界抗生素周／抗生素抗藥性 他山之石怎麼做

2019-11-17 20:43

騎單車重摔頭部 背如遭電擊刺痛竟是頸椎骨折

2019-11-17 20:37

大學風雲人物用愛抗癌 鄭程日獲頒抗癌鬥士

2019-11-17 20:36

新婚就罹乳癌 年輕藝術家拚一個月完成凍卵

2019-11-17 20:34

家長抱怨制服整套賣「不能單買」 前幼兒園主任透箇中秘密

2019-11-17 20:00

青少年懷疑自我 醫籲大眾多關注

2019-11-17 19:18

癌症年輕化！年度十大抗癌鬥士 9位不到50歲

2019-11-17 18:25
看更多

熱門文章

林志玲禮車大有來頭 全球僅限量三台

2019-11-17 12:25

林志玲世紀婚宴菜單曝光！竟有甜蜜藏頭詩

2019-11-17 20:13

林志玲穿仙氣深V粉嫩禮服 AKIRA化身白馬王子出席晚宴

2019-11-17 18:50

林志玲婚禮造型百變靠髮型 盤髮王妃風vs.長髮性感風

2019-11-17 18:50

林志玲、AKIRA世紀大婚 小S不搶丰采示範超禮貌穿搭

2019-11-17 22:17

一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

2019-11-17 20:50

影／林志玲婚宴送客造型曝光 粉色中式禮服洋溢幸福模樣

2019-11-17 21:28

林志玲出嫁行頭自己買單 帶15萬婚鞋、5萬耳環完婚

2019-11-17 21:02

林志玲、AKIRA世紀婚登場 絕美古典婚紗造型讓人驚呼

2019-11-17 15:28

林志玲大婚造型宛如時尚秀 穿羽毛深V暴乳裝超性感

2019-11-17 20:24

林志玲辣穿流蘇亮片裝跑趴 尺度大開秀長腿與美胸性感無極限

2019-11-18 01:42

滿滿台味！從紅蟳米糕到鱔魚意麵 林志玲婚宴菜色曝光

2019-11-17 21:40

蘇貞昌顏面神經麻痺 專家：易感冒季節人人要小心

2019-11-17 21:26

唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物

2019-11-18 07:33

林志玲大婚！44歲凍齡秘訣公開 靠床頭小物能變年輕

2019-11-17 15:37

世紀婚禮今登場 志玲姐姐婚宴台、日食材入菜

2019-11-17 13:55

林志玲鑽石婚戒藏秘密 AKIRA親手設計甜曬愛情

2019-11-17 16:53

他月薪12萬給媽管 10年後想婚一看存款全沒

2019-11-18 10:23

林志玲、AKIRA世紀大婚登場 表孝心不忘操刀爸、媽禮服

2019-11-17 16:09

降溫要開始了 鄭明典：北風前緣接近中

2019-11-18 08:32

名為幸福的唇色！林志玲婚禮唇膏色號曝光，女孩必搶～

2019-11-18 08:39

冷颼颼 玉山、合歡山結霜了 上山注意保暖、節約用水

2019-11-17 23:26

林志玲婚宴主廚名單曝光 中西餐由盧偉強、鄭安宏操刀

2019-11-17 16:43

每日星座運勢／雙子多留意身體健康　事業多元化運作

2019-11-18 00:00

影／農委會祭豬肉政策 將提高毛豬拍賣價到70元

2019-11-17 17:44

世界抗生素周／抗生素抗藥性海嘯來襲 已現全抗細菌

2019-11-17 20:44

這才是王子與公主的婚禮！林志玲下嫁AKIRA伴手禮滿滿的浪漫風

2019-11-18 10:38

彭啟明：冷空氣接近 白天北、東部會愈來愈冷

2019-11-18 07:54

11月颱風多往南海、尚無冷氣團 吳德榮說都是這原因

2019-11-18 07:40

氣象局：今傍晚後明顯轉涼 明感受最冷低溫下探15度

2019-11-18 10:23

【夫妻之間】滿佳／離婚風波

2019-11-18 06:00

癌症年輕化！年度十大抗癌鬥士 9位不到50歲

2019-11-17 18:25

【祖孫之間】古家榕／讓我親一下

2019-11-18 06:00

台鐵司機員進站飆車 台鐵清查另有4人違規懲處

2019-11-18 10:45

國藝3大場館特別服務 音樂會歡迎咳嗽 遲到還有專屬包廂…

2019-11-18 09:00

明東北季風帶霾害 北中南空品亮橘燈

2019-11-17 16:03

【生活點滴】林揚／啼笑皆非的時刻

2019-11-18 06:00

健康相談室／不確定胃痛原因 先不要進食

2019-11-17 13:40

翻包包、看手機、過早鼓掌 「看表演公害」你中幾項

2019-11-18 09:43

新婚就罹乳癌 年輕藝術家拚一個月完成凍卵

2019-11-17 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top