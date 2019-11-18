觀眾頻看手機還和演奏家對罵 最後下場是這樣
台灣表演藝術觀眾禮儀還未成熟，各場館為讓整體觀眾都有良好欣賞經驗，因應方式精益求精。台北兩廳院今年起開辦幼兒托育服務，讓家長可放心進廳內看表演，並另打造不怕個人因素干擾他人的「輕鬆自在場」；台中國家歌劇院則在五樓為遲到觀眾打造「遲到包廂」，不再因遲到就錯失表演，也不會因遲進場影響其他觀眾。
幼兒可否進場看表演，常構成家長方觀眾和其他觀眾爭執點。兩廳院副總監許美玲表示，兩廳院都會和表演方討論該節目是否限制年齡，遇到帶幼兒的父母，會先遞送溫馨小卡，提醒小朋友若在廳內不舒服、哭叫，可協助父母帶小孩出場。
許美玲說，兩廳院四年前先打造閱讀空間，讓出場父母可看轉播，小朋友閱讀繪本。今年更推出進階版的托育服務，請來專業老師在廳外帶四到八歲的小朋友，讓父母放心看表演，實施以來反映頗佳，不少小朋友玩得不想離開。服務須預約。
兩廳院日前甫開辦的輕鬆自在場，則仿效英國國家劇院等場館實施，讓觀眾看表演不須太拘謹端坐，也不須介意發出聲響或擺動身體，各種年齡、感官敏感、學習障礙者都可參與。許美玲說，現場備有紓壓球、耳罩，場外也有放鬆室，讓自閉兒若怕大聲、過動兒若坐不住、妥瑞氏症孩子若發出聲響等，都可依需求自在看表演。
高雄衛武營藝文中心藝術總監簡文彬表示，衛武營不論幼童能否進場、遲到觀眾進場點，都是和表演團隊討論後得結果，並在票券加註。遇到堅持非要帶幼兒入場或遲到非要進場的觀眾，就得靠一線前台人員處理，會再精進溝通方式。至於是否比照兩廳院辦托育服務，簡文彬說這早在計畫中，只是甫開幕難以立刻趕上32年歷史的兩廳院。
簡文彬表示，高雄觀眾比起台北，進劇場確實較不普遍，習慣自待養成。他不希望打擾資深觀眾，卻也不想全面禁止幼童進場，畢竟藝術品味應從小培養，人人都能看表演也是文化平權指標，「我們不能放棄其他人」。他表示衛武營未來會更積極主動引導觀眾各種劇場禮儀，也已做提醒動畫片。
簡文彬也說，希望家長和場館合作，比如節目建議三歲以上觀看，若家長堅持帶三歲以下幼童進場，就應對小孩進行相關教育。近來衛武營也推行美感教育計畫，已有兩萬多名學生進場，一小時節目包括劇場禮儀，告知學生何種行為會打擾人，都可培養素養。
面對觀眾禮儀不當，表演方各出絕招。義大利鋼琴家波里尼曾因第一排觀眾頻看手機，干擾他演奏，要求該名觀眾出場並對罵，最後該觀眾在全場噓聲中出場。古騰堡交響樂團首席客座指揮查哈里亞斯遇觀眾手機響，停下演奏並要觀眾「不要接」，等鈴聲停才繼續演。一位中提琴家在觀眾手機響起Nokia取材自古典樂的鈴聲時，巧妙接演，贏得滿堂彩；作曲家Jim David則運用各式手機鈴創作「iCanon」管絃曲，讓觀眾從手機鈴圍繞中恍然大悟原來是樂曲，趣味十足。
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