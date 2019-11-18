拉抬豬價 農委會擬啟動收購凍存大肥豬

2019-11-18 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



國內毛豬價格從9月開始一路下滑，至今低迷，農委會主委陳吉仲昨在總統蔡英文連任畜牧界後援會成立大會時表示，毛豬拍賣價本周每公斤一定會漲到70元。根據了解，農委會本周將與養豬團體、冷凍工會討論方案，預計最快下周開始屠宰凍存過重、規格外的白豬，拉抬豬價。

根據中央畜產會統計，昨日肉品市場休市，上一個交易日（16日）毛豬拍賣價格每公斤平均批發價68元，平均體重126.79公斤。毛豬的體重僅列下限，並沒有設體重上限，每頭白豬75公斤就是算規格豬。但一般拍賣出豬的體重，約落在120公斤到125公斤左右，冬天會到130公斤上下。

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中央畜產會執行長邱創進表示，所謂過重的白豬，確定是體重140公斤以上，請這些過重的豬不要進入拍賣市場，拉低豬肉價格；至於要以多少價格收購，還要再與產業團體討論。

地方養豬團體盛傳這波收購凍存目標3萬頭豬，邱創進表示，國內沒有這麼多體重過重的毛豬，去年初豬價低迷，中央畜產會僅收購不到一萬頭，價格就已經回升，政府也會擔心豬價衝太高。

邱創進表示，收購體重過重的豬，僅是做簡單的調節，現在的豬價其實也不算太低，只是與國際市場比較起來是相對低，才會有初步的收購凍存規畫。明天將與冷凍通會協調，他認為，真正落實凍存，至少要到下周。

邱創進說，今年9月、10月，中國大陸停止加拿大豬進口，這些進口豬肉就大量進到台灣，造成國內豬價一路下滑。中國大陸上周又開放加拿大豬進口，進口豬肉到台灣的壓力就會相對小。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，整體來說，市場的買氣比較弱，加上天氣開始轉涼，豬吃得快、大得也快，因此多養幾天，豬的體重也會增加。