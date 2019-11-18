翻包包、看手機、過早鼓掌 「看表演公害」你中幾項

2019-11-18 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 /台北即時報導



瑞典一處音樂廳，上周有觀眾不滿他人頻翻找包包發出聲響，最後演變成全武行。台灣表演場館雖未發生過打架情事，製造噪音等觀眾禮儀問題從未斷過。表演藝術界人士表示，台灣觀眾對外來表演者都很包容，但看表演的自我約束力仍待加強。

曾留俄、歐多年的鋼琴家葉孟儒說，他聽音樂會最困擾的就是部分觀眾會翻找塑膠袋等，發出窸窣聲響，在尤其是獨奏會中傳得很遠，嚴重干擾音樂欣賞。麻煩的是，這些觀眾往往不覺得在製造噪音，畢竟場館規則也不會明列「不要翻找東西」，只能靠觀眾自覺及約束力。

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手機更是公認的表演場館公害。葉孟儒說，台灣觀眾禮儀經多年宣導，雖已較早年改善，但手機鈴聲在音樂廳仍很常見。身為指揮的高雄衛武營藝文中心藝術總監簡文彬也說，他指揮時，最無法容忍的就是手機響，更別說有人甚至還接電話。

手機屏幕亮光也是表演公害。王姓觀眾指出，她曾在國父紀念館表演廳看到觀眾全程看手機，偏偏因座位有距離，難以制止，只好全程忍受亮光干擾；專供劇場界抒發心情的「黑特劇場」臉書粉絲專頁，也常見類似不滿。觀眾指出，如果真有公事那麼急，就該出場處理，而非不停看手機。

部分觀眾為怕3C亮光干擾他人，想出奇特絕招。葉孟儒曾在台北國家音樂廳看到有父母怕孩子吵，叫孩子蹲在走道旁、頭塞在座椅底下玩電玩，並用棉被將孩子罩住，以免3C光源流洩。他說，這雖然是不想影響他人，但景象看來實在很誇張。

許多其他景象也構成視覺干擾。葉孟儒說，他曾在俄國鋼琴家列夫席茲音樂會上，目睹一位媽媽用自備毛毯蓋住三個小孩，要他們睡午覺。王姓觀眾表示，曾目睹某貴婦坐在台北國家戲劇院第一排看歌劇，竟脫鞋把光腳貼在樂池前的矮牆，讓其他觀眾看戲時一定會看到她腳趾頭，非常干擾。

音樂會結束時過早鼓掌也惹人嫌。葉孟儒說，日前丹奈爾四重奏演出蕭斯塔高維契曲目，最後樂音甫落、尾韻未散，就突然有人鼓掌，打碎大家還在享受的深沉音樂氛圍。他提醒這些觀眾，千萬別因炫耀自己知道樂曲已結束，破壞音樂本身。