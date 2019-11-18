整週體感濕涼 週二北台灣低溫18度

2019-11-18 09:44 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



本週一鋒面通過，加上東北風增強，北台灣天氣將轉為溼冷型態一整週！中央氣象局指出，本週一下半天東北季風開始逐漸增強，預計北台灣會降溫約4~5度，並開始增加水氣。本週二天氣最冷，預計北台灣低溫落在17~18度。氣象預報員陳建安表示，週四至週日因東北季風減弱，各地氣溫會持續回升，降雨也相對較弱。

本週天氣兩階段

陳建安表示，本週天氣大致分為2階段：週一至週三這段期間除了鋒面跟東北季風帶來水氣，海鷗颱風外圍水氣也會影響台灣，「最容易下雨的地方為北部、東半部及恆春半島。」

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週四至週日，東北季風減弱，風向轉為偏東風，「各地氣溫會持續回升」，低溫可回到19~23度，北部、東半部高溫也會來到26~28度，中南部為28~30度。在降雨方面，週四後北部、東半部仍可能持續有斷續降雨，不過雨勢相較週三前會稍小一點，中南部地區則會轉為多雲、偶爾看到陽光的天氣。

彭：天氣明顯變化

「過去一週對北台灣大多是晴到多雲的穩定天氣，但到了週日晚間到下週一清晨，下一波東北季風增強，天氣將有明顯變化。」氣象達人彭啟明17日表示，本週一這波東北季風預料水氣較多，週一上午起到週末，北部、東半部都有機會轉為陰陣雨的天氣，氣溫方面也會開始下降，「最低點落在週二，低溫約在18度左右。」

整體來說，本週「體感濕涼，持續一週」，與前幾天晴朗乾燥的天氣型態差異很大。彭啟明說，這波東北風對中南部影響較小，大致上仍是多雲到晴的穩定天氣，白天高溫可能略降1~2度來到27~28度，如此一來早晚感覺涼，中午偏舒適。

天氣風險公司提醒，空氣品質方面，因為東北風挾帶境外污染物，中南部空氣品質在未來幾天仍然不好，容易過敏的朋友週一以後外出建議可攜帶口罩。

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