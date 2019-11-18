倡議難、專業醫師少 腦庫成立還有好多關卡

2019-11-18 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



成立腦庫的呼籲，在台灣已經喊了超過二十年，今年才在採檢時間有所突破。在這條路上長期奮鬥的醫師及病友團體分析，腦庫是不賺錢的機構，政策上屬於較邊緣的議題，募款和倡議都非常困難，必備的神經病理專業人才也極度稀有，都是導致腦庫難以成立的原因。

台大醫學院副院長謝松蒼表示，腦庫光是採檢流程就很複雜，需患者生前簽同意書、往生後迅速取腦，取腦後還要神經病理科醫師完成病理檢驗及診斷，才能進庫。腦庫設置及運作上亦需符合多項法規，建置使用者委員會、倫理委員會等單位，難度頗高，目前台灣並沒有很多醫院願意去做。

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台大醫學院病理學研究所所長鄭永銘表示，台灣的神經病理科醫師通常專精於腫瘤，具備退化性神經病理研究專業的醫師，全台灣可能只有個位數，有興趣的醫師還得出國去學。台大醫學院已選定一位病理科醫師，明年起將出國兩年，學習腦庫運作及神經病理專業。

台灣神經罕見疾病學會前理事長宋秉文表示，成立腦庫是放眼未來，在短期內看似燒錢、無利可圖。但相關病友團體其實非常支持，自發搜集同意書，目前包括小腦萎縮症、帕金森氏症、漸凍人等病友團體，至少收到十幾位病友同意書。

小腦萎縮症病友協會秘書長涂衛成表示，協會倡議成立腦庫十幾年，過去社會觀念未建立，對病人或家屬都很難談下去。近幾年器捐風氣漸開、民眾對藥物研發期望提高，接受度提高。國衛院論壇推動討論、有具體進度，病友意願更明顯提升，光是昨天就收到五份同意書。