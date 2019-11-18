降溫要開始了 鄭明典：北風前緣接近中
2019-11-18 08:32
聯合報 記者曹悅華
／即時報導
冷空氣的鋒面雲系逐步接近，中央氣象局副局長鄭明典一早發文說，從衛星影像便能看出北風前緣移動的狀態，北風前緣很快就會接觸台灣陸地。
鄭明典上午8時在臉書貼出一張衛星雲圖，表示北風的前緣舉升海面上的潮濕空氣，空氣中水氣凝結形成積雲線，北風前緣接近中。這個積雲線往南移動很快，很快接觸台灣陸地。
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氣象局說，今天鋒面通過，隨後東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨會較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區雲量也會轉多。
氣溫方面，白天北臺灣高溫約24至26度，與昨日白天相比降溫明顯，中南部地區及花東仍可達28至30度，入夜之後至明天清晨氣溫將降至更低，中部以北及東北部低溫約16至18度，沿海、空曠地區可能更低一些，南部及花東低溫則在19至21度間。除了提醒大家注意愈晚愈有涼意以外，中南部地區的日夜溫差仍偏大。
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