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彭啟明：冷空氣接近 白天北、東部會愈來愈冷

2019-11-18 07:54聯合報 記者彭宣雅／即時報導

今天清晨輻射冷卻效應較弱，溫度沒那麼低，但天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今天白天冷空氣的鋒面雲系逐步接近，北部、東北部溫度會下滑，明顯轉陰沉，是一個改變很大的過程。

彭啟明在臉書專頁「天氣達人彭啟明」發文指出，過去三天全台各地穩定的好天氣，乾燥陽光又大，白天高溫甚至超過30度，今天新的一波冷高壓南下，冷空氣的鋒面雲系逐步接近，東北風會增強，北部、東北部到東部轉為陰沉有陣雨，溫度也會下滑。

他分析，這波東亞的降溫是受到極地冷空氣的影響，對岸已經用「寒潮」來形容，約有六成的地方將出現入冬的新低溫紀錄，中國西北到東北有明顯的有大暴雪產生。冷空氣也首次影響到長江中下游區域，開始出現個位數字的溫度。

彭啟明說，這波伴隨著冷空氣推動的冷鋒，這指的就是冷空氣前緣往南推的現象已經到了台灣北方海面，今天上午會逐漸通過。今天白天時間在北部會是一個改變很大的過程，白天高溫和前幾天相比落差很大，未來幾天北部大約在20-25度間，轉涼許多。

他表示，由於普遍水氣多，會感覺有點濕涼，甚至有點冷，外出要多留意。這一波的變化，水氣的來源除了是冷鋒及東北風以及地形引發的水氣外，海鷗颱風很外圍的雲系也有「貢獻」。過去一兩天台灣東部外海都有水氣。

彭啟明說，菲律賓東南方還有另外一個低壓，將接近菲律賓，可能趨向菲律賓並且進入南海，為台灣附近帶來暖濕空氣，因此這周台灣的水氣較多。迎風面地區下雨機會較高，中南部背風面的雲量較多，是相對略不穩定的一周。

他指出，這幾天冷空氣稍強，周四、五會減弱，但會再有系統接近。而今天冷空氣南下過程中，同時也伴隨境外汙染物移入，加上本地汙染，今天可能各地都空品不佳。

白天北台灣高溫約24至26度，與昨日白天相比降溫明顯，中南部地區及花東仍可達28...
白天北台灣高溫約24至26度，與昨日白天相比降溫明顯，中南部地區及花東仍可達28至30度，入夜之後至明天清晨氣溫將降至更低。本報資料照片
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彭啟明菲律賓

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