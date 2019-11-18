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11月颱風多往南海、尚無冷氣團 吳德榮說都是這原因

2019-11-18 07:40聯合報 記者彭宣雅／即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，太平洋高壓強，使得11月生成的4個颱風有一半往南海，且台灣至今尚無冷氣團出現。

吳德榮說，今晨迎風面雲量略增、輻射冷卻效應減小，北台灣低溫回升，中南部及東半部空曠地區的低溫亦大約在16至19度。不過今天至周四（18至21日）東北季風影響；今上午起北部、東半部迎風面，因地形抬升作用而產生雲雨，加上南海引進的中層水氣，降雨漸趨明顯；背風面（中南部）中層雲亦將增多，零星短暫飄雨的機率漸增、尤其在山區。

他說，今北台灣氣溫遽降，明天降至最低，白天氣溫將首度降至20度左右，整天濕冷；其他地區雲量增多，白天稍轉涼。今天北部氣溫約在17至23度、中部16至28度、南部17至28度、東部17至27度。周三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣由微冷轉濕涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至周日（22至24日）水氣減少；東半部仍有局部雨，西半部天氣好轉，氣溫回升。

颱風動態方面，吳德榮說，第25號颱風風神在日本東南方洋面上，路徑仍呈現順時鐘旋轉的特徵；第26號颱風海鷗，未來通過呂宋島北端，轉西南西。而最新各國模式仍持續模擬，菲律賓東方的熱帶擾動，周三、四前後有機率發展成颱，也將通過菲律賓進入南海，與台灣相距甚遠。

他說，這個月的颱風至今有4個， 明顯多於氣候平均值的2.3個，但其中穿過菲律賓進入南海的占了一半。吳德榮指出，這代表太平洋高壓仍強，受到其南緣東風導引所致；而北方冷空氣也受到太平洋高壓的阻擋，能南下的只是較弱的淺層冷空氣，造成台灣至今尚無冷氣團出現的主因。

中央氣象局說，今天鋒面通過，隨後東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨會較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區雲量也會轉多。

氣溫方面，白天北台灣高溫約24至26度，與昨日白天相比降溫明顯，中南部地區及花東仍可達28至30度，入夜之後至明天清晨氣溫將降至更低，中部以北及東北部低溫約16至18度，沿海、空曠地區可能更低一些，南部及花東低溫則在19至21度間。

中央氣象局說，今天鋒面通過，隨後東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境...
中央氣象局說，今天鋒面通過，隨後東北季風增強，加上海鷗颱風持續供應水氣，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷斷續續的降雨。本報資料照片
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颱風吳德榮南海

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