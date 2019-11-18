狂美親子音樂劇場「射日傳說」 23日北市親子劇場開演

2019-11-18 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



連年獲選「桃園市傑出演藝團隊」的狂美交響管樂團，將於23、24日在台北市政府親子劇場推出「射日傳說」，以泰雅族古老傳說「射日」為腳本，委託作曲家李佳盈量身打造音樂作品，也跨界結合兒童戲劇、童聲合唱、特技雜耍等，寓教於樂，即日起可在兩廳院售票系統購票。

狂美交響管樂團創團3年，全體團員皆畢業於音樂系所，也有不少海外歸國的音樂演奏碩博士。樂團以精湛的演奏技術及合奏默契見長，成立迄今已有逾百場演出，入場觀眾破20萬人次，是演出及創作能量相當豐沛的國內樂團。

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「狂美親子音樂劇場」則是狂美交響管樂團團長謝韋民打造的大型旗艦計畫。系列節目中由大編制管樂團現場專業演奏，且跨界結合戲劇、舞蹈、視覺藝術、現代科技等，以高規格打造老少咸宜的音樂節目，多檔節目皆受到觀眾熱烈回響。

本月23、24日在台北市政府親子劇場登場的「射日傳說」為最新製作。故事以泰雅族古老傳說「射日」為腳本，在製作人劉可婕的策劃下，委託作曲家李佳盈量身打造音樂作品，也跨界結合兒童戲劇、童聲合唱、特技雜耍及視覺藝術等，適合不同年齡層觀眾欣賞，且富有教育意涵。