保護嬰幼兒健康 環保署擬推室內空品自主管理

2019-11-17 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



空汙問題嚴重，許多父母把小孩送到幼兒園跟托嬰中心，但嬰幼兒是敏感族群，若長期待在空品不佳的地方，對健康有負面影響。環保署明年將首度推動室內空品自主管理，只要通過特定空氣汙染物的檢測標準，就可獲金級或銀級標章，讓父母選擇幼兒園或托嬰中心時有所依據。

為改善室內空氣品質，環保署規畫，明年上半年試辦空品自主管理方案，下半年正式推動，先針對幼兒園、托嬰中心等敏感族群較多的場所，鼓勵業者自願參加，非屬強制性。但健身房、賣場等其他業者有意願也可加入。

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環保署解釋，空品檢測需要花費一筆成本，但幼兒園、托嬰中心又多屬小規模私人經營，貿然強制推動恐引爭議，因此明年先以自主管理為主，若辦理成效良好，未來不排除強制納管。

至於幼兒園、托嬰中心的空品檢測項目，環保署初步規畫，會先納入二氧化碳跟甲醛，其他項目再討論。尤其二氧化碳是室內通風、換氣良好與否的指標，只要通風程度佳，其他空氣汙染物濃度也會較低，甲醛則易刺激皮膚、眼睛、呼吸道。

業者通過空品檢測，就可獲得金級或銀級標章。環保署表示，現代父母多半很重視幼兒空間的空氣品質，包括有無空氣清淨機、使用單獨或中央空調等，透過標章分級除了讓父母可根據需求選擇以外，也能促進業者良性競爭。

中華民國幼教聯合總會總會長何明德認為，改善空品的硬體設備或空品檢測會增加額外成本，業者參與意願較低。空汙是國家整體問題，卻由家長、業者承擔改善，公立或經濟較好的私立幼兒園，有能力加入自主管理計畫，但普通私立幼兒園小孩，卻沒辦法得到一樣的照顧。