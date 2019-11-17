蘇貞昌顏面神經麻痺 專家：易感冒季節人人要小心

2019-11-17 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌（圖）出席蔡英文競選總部成立大會，遭到病毒感染造成顏面神經失調，站在台上的他臉部表情相當僵硬。記者許正宏／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌為女兒站台輔選時，面部表情明顯不對稱，引發外界擔憂是否中風，行政院甚至發布新聞稿澄清只是顏面神經麻痺。台北榮總神經醫學中心主任王署君提醒，顏面神經麻痺是由於病毒感染引起，特別容易發生在感冒季節，建議要找神經科醫師詳細檢查並認真服藥，通常數週內就會康復。

王署君表示，顏面神經麻痺肇因於病毒感染到顏面神經，引起神經發炎等免疫反應，所以很多人在顏面神經麻痺前，都會有疑似感冒或拉肚子的症狀，也有許多人耳垂下方位置疼痛，因為這裡正是顏面神經經過之處。

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不過，顏面神經麻痺合併耳朵痛的原因，有時候並不單純。王署君表示，有些顏面神經麻痺是由於耳朵感染皰疹病毒引起，這類型治療上會比較麻煩，建議發生顏面神經麻痺一定要找神經科醫師，進行通盤的評估和檢查，以便快速確認病因並且對症下藥。

王署君表示，治療顏面神經麻痺，至少得吃七天的類固醇，讓神經發炎水腫的反應趨緩之後，就會恢復正常了。由於病毒感染很常見，病毒要不要影響到顏面神經，也是無法預防或控制，因此許多人都發生過一次顏面神經麻痺，少數人甚至可能曾經兩側顏面麻痺都發生過，不過，幾乎都會完全恢復。

中風也會臉歪，該如何分辨？王署君說，最簡單的分辨方式就是眼睛往上看，如果單側額頭沒有抬頭紋，就是顏面神經麻痺，不是中風，因為額頭的肌肉暫時失去神經支配，無法用力。