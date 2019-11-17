一張圖看下周天氣！ 北台灣轉濕涼 氣溫溜滑梯

2019-11-17 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



北台灣天氣明起轉為濕涼。本報資料照片 分享 facebook 明天「秋老虎收假」，各地都變涼。中央氣象局臉書粉絲團「報天氣」今天解析未來一周天氣，簡單而言，北台灣天氣「一陣秋雨一陣涼」，花東也較陰涼，中南部則是夜裡清晨有涼意。

氣象局說，明天鋒面通過及東北季風增強，北台灣明顯轉濕、轉涼，白天高溫和今天相比約有7、8度的落差，氣溫猶如溜滑梯般「咻」下降，白天最高溫僅21至24度，外出記得穿暖、準備雨具。

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明天基隆北海岸的雨會比較持續，須留意較大雨勢。花東尚未明顯降溫，但雲量增多，轉為有局部短暫雨的天氣。中南部地區白天依舊暖和，但冷空氣逐漸南下，晚間天氣比之前涼。

氣象局指出，周二、周三受東北季風影響，北台灣整天陰涼，其他各地早晚也有涼意，中部以北及宜花低溫約17、18度，南部及東南部約19、20度。降雨方面，迎風面可望稍減緩，但由於海鷗颱風水氣順中層大氣流場北上，中南部地區雲量稍增，南部地區有出現零星雨的機率。

周四起東北季風稍減弱，但氣溫回幅不大，北部、東半部地區仍會偶爾下雨，外出別忘帶上雨具。後續天氣變動仍大，須隨時留意氣象預報。