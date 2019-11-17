世界抗生素周／疾管署監測 抗藥性細菌比率攀升

2019-11-17 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



疾管署推動台灣國家級抗生素管理計畫（ASP），藉電腦醫囑提示、感染科醫師審核等，，選擇最適合的抗生素。圖為林口長庚兒童醫院，藥劑師以紅外線掃瞄病人條碼，待綠色燈亮起，將藥放入籃中。記者陳正興／攝影 分享 facebook 根據衛福部疾管署監視資料，去年國內加護病房中，除「甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌（ MRSA）」、「 碳青黴稀類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）」比率下降，其他常見抗藥性細菌皆攀升，其中以「萬古黴素抗藥性屎腸球菌」抗藥性比率最高，高達六成七患者以現有抗生素難以治療。

針對臨床困境，疾管署由「抗生素的合理使用」及「加強院內感染管制」兩大方向防堵，與醫學會合作提供抗生素使用指引，並納入常規醫院感染管制查核項目，但即使疾管署及醫院積極進行感染管控機制，但國內抗生素抗藥性問題仍持續惡化。

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疾管署感染管制及生物安全組防疫醫師鄔豪欣表示，抗生素抗藥性不斷有兩大主因，一是醫學進步，使長者、癌症患者等免疫力不好族群壽命延長，但該族群為感染高風險族群，增加抗生素使用時間及分量，連帶造成抗藥性問題。

二需回歸民眾及醫師的行為，若患者堅持生病就是需要醫師開抗生素才會痊癒、醫師為避免患者病情惡化而致醫療糾紛纏身，自我防禦性給患者抗生素。在這氛圍下，鄔豪欣認為，即使有完善指引、管控機制，終究會出現漏網之魚。

針對民眾，透過社群媒體宣導，「不」主動要求開立抗生素、「不」隨便自己買來吃抗生素、「不」吃別人或給別人吃抗生素、「不」要隨便停藥及「要」遵守醫囑使用抗生素。

在醫院，推動台灣國家級抗生素管理計畫（ASP），並非一味「管制」醫師不能用抗生素，而是藉電腦醫囑提示、感染科醫師審核等層層把關，在充分佐證下，選擇最適合的抗生素。