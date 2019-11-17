世界抗生素周／抗生素抗藥性海嘯來襲 已現全抗細菌
2019-11-17 20:44
聯合報 記者韋麗文
／台北即時報導
兩歲男童因先天性心臟病接受手術，卻感染抗藥性非典型分枝桿菌，住院逾半年。頑強的多重抗藥性細菌已吃到孩子的肋骨，小小胸腔蓄滿了膿液，即使不斷用後線抗生素治療、抽膿，孩子仍然反覆發燒。醫師與小病患在奮戰中，但醫師憂心，像這孩子一樣無藥可用的感染病患，可能不斷出現。
十一月十八日到廿四日是「世界抗生素認知周」，抗生素抗藥性（AMR）是全球關注的議題，如無聲海嘯般崛起擴散，長庚兒童醫院兒童內科部部長、亞太 AMR 高峰會抗生素管理工作小組聯合會議主席邱政洵指出，預計到二○五○年，亞太地區每年將有四百七十萬人死於原本可用抗生素治療的感染症，預計死亡人數高居全球之冠，將造成醫療及健保體系沈重的負擔。
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甚至，抗生素抗藥性導致多重抗藥性細菌之後將面臨全抗細菌（Pandrug-Resistant）的威脅。台北榮總感染科主任王復德指出，臨床上已經出現全抗細菌，如果這樣的病人持續增加，人類恐回到無抗生素時代。
王復德指出，人類與抗藥性細菌戰爭白熱化，抗生素新藥太少，感染科醫師缺乏武器，只好各出奇招，從控制滴藥速度讓抗生素濃度穩定，到合併多種抗生素、適應症外用藥等，還有病家為求救命自費買抗生素新藥。北榮日前就有一位約五十歲腹部主動脈剝離患者，接受支架手術後感染全抗綠膿桿菌，多次進出醫院，醫師用盡所有抗生素仍難以控制，病家苦等新藥不可得，最後抱憾而終。
抗生素新藥研發速度遠不及抗藥菌產生的速度，王復德說，國內CR KP（碳青黴烯類抗藥性肺炎克雷伯菌）抗生素抗藥性比率，在短短十年內，已高達四成，CRAB（碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌）的抗生素抗藥率更達七成，僅剩下兩種抗生素可以對抗，但一種有腎毒性、一種藥物穿透性不佳很難到達肺部，療效有限。
邱政洵指出，抗生素抗藥性細菌擴散，意味未來即使是輕微傷口或簡單手術，都可能因為感染而致命，就像回到無抗生素的時代。王復德指出，臨床上有癌症患者、器官移植和人工關節置換病患，好不容易抗癌、移植、手術成功 ，卻因感染抗藥性菌株，前功盡棄，令人惋惜。
抗生素抗藥性擴散有兩大原因，這些抗藥性菌株本來就存在人體，因為濫用抗生素，導致體內好菌被殺死，壞菌崛起，人體宛若培養皿；此外，醫界廣泛使用後線抗生素，也是加速抗生素抗藥性比率不斷升高的原因。
目前長庚、北榮、台大等各大醫學中心均進行後線抗生素管理，減少濫用。愈頻繁使用單一抗生素，細菌產生抗藥性的速度就愈快，王復德、邱政洵及感染科醫師建議，抗生素新藥對感染抗生素抗藥菌的病患而言，就是救命藥，加速引進抗生素新藥，給予合理給付，讓國際藥廠願意將藥物引進台灣，緩解臨床用藥窘迫、甚至無藥可用的困境。
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