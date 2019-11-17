世界抗生素周／陳昭姿：加速引進抗生素新藥

2019-11-17 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



健保署藥物共同擬訂會議主席陳昭姿建議，應從新藥研發、藥證審核及健保給付等三方面著手，才能改善抗生素抗藥性現況。本報資料照片 分享 facebook 國內抗生素抗藥性問題嚴重，許多患者對於一線抗生素產生抗藥性，近幾年來，上市抗生素新藥已經不多，能順利引進台灣的新藥又更少，僅個位數。健保署藥物共同擬訂會議主席陳昭姿建議，應從新藥研發、藥證審核及健保給付等三方面著手，才能改善現況。

陳昭姿表示，與三高藥物及抗癌藥物相較，抗生素利潤較低，藥廠投資研發意願不高，例如高血壓患者必須終身服藥，而癌症藥物昂貴，且需持續一段時間，反觀抗生素，使用時間通常僅需一周至兩周。

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近幾年來，引進台灣的抗生素新藥屈指可數，除了國際藥廠不太願意花錢研發，另與台灣藥證取得、健保給付等行政流程約需耗時兩年半，速度緩慢有關，這讓許多急重症感染者無法用到新藥。

陳昭姿表示，抗生素新藥無法引進台灣，納入健保，看似不嚴重，實際上影響深遠，舉例來說，許多癌友並非死於腫瘤，而是感染致死。罹癌後，免疫力變差，加上手術傷口、引流管、鼻胃管，增加感染風險。

陳昭姿指出，許多免疫力較差的癌友在感染細菌、病毒，身體狀況更差，而無法繼續接受化療、標靶藥物等治療，中斷治療，癌細胞壯大、擴散，讓抗癌之路更為艱辛。

陳昭姿說，「抗生素是人類求生存的重要武器。」人與細菌、病毒間展開無數次戰役，一旦沒有可用的抗生素，結局不堪設想。近幾年來，順利引進抗生素新藥相當少，加上願意投入感染科領域的生力軍極為有限，令人擔憂。

陳昭姿表示，日前與感染科學會專家聚會，瞭解到全國每年新增感染科醫師也是個位數，原因在於醫院經營講究績效，但感染科醫師主管院內感控，幾乎沒有績效，在帳面上來看，賺不了錢，大部分醫院只求績效掛帥，鮮少年輕醫師願意加入感染科領域。

「抗生素是救命藥物。」陳昭姿說，食藥署理應加速審核速度，而健保署務必盡量給付，至於感染科醫師或許有滿腹委屈，但應為院內管控而努力，並針對抗藥性議題，擬定戰術戰略，因為這一戰可是輸不得。