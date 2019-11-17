世界抗生素周／抗生素抗藥性 他山之石怎麼做
2019-11-17 20:43
聯合報 記者韋麗文
、蔡怡真
／台北即時報導
抗生素抗藥性問題，感染科醫師體會最深。感染症醫學會秘書長謝思民指出，抗藥性細菌產生速度遠高於新藥研發速度，抗藥性細菌不等人，美國抗生素抗藥性問題不比台灣輕微，但是針對官方認定的緊急需求，會有快速通關機制，感染症醫學會呼籲針對病人急需的抗生素新藥，能否簡化進藥程序，加速抗生素救命藥納健保速度。
如何防堵抗生素抗藥性蔓延，感染症醫學會理事長黃立民指出，日本政府編列預算給感染科醫師，訂出二○二○年抗藥性降低計畫，目的在五年內減緩主要細菌如肺炎鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌的抗藥性。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而韓國在MERS疫情爆發後推出新政，住院病人每天自費卅元感控費，每一筆抗生素處方都給付審查費，培養感控護理師及感染科醫師人力，讓醫院有預算用於感染控制，積極面對抗生素抗藥性挑戰。
黃立民表示，抗生素抗藥性問題一方面是人才和制度，另一方面則是藥物。黃立民說，教育醫藥同僚刻不容緩，包括細菌抗藥性及抗生素正確使用，認識新抗生素，正確開立適合的抗生素，減緩抗生素抗藥性。
各大醫院已施行抗生素管理制度，感染症醫學會秘書長謝思民說，醫師有開立抗生素的急迫性，但使用之後，感染科醫師會在兩天後，檢視病患生理數據，給予是否持續使用、停藥，或是改處方的建議。
此外，醫院感染控制必須落實，獨立病房、隔離衣、口罩、洗手等措施不可少。林口長庚為積極感染控制，在各護理站架設螢幕，對病房內感染發燒患者會有特別標示，隨時監測。
留言