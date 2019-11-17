騎單車重摔頭部 背如遭電擊刺痛竟是頸椎骨折
2019-11-17 20:37
聯合報 記者蔡容喬
／即時報導
愛跑馬拉松的40歲男子騎腳踏車返家時意外跌倒，頭部重擊地面，旁人趕緊將他送醫急診，所幸臉部沒有骨折出院。不過返家後，後背卻持續出現如電擊般刺痛，手指麻痛，他警覺性高，擔憂全身癱瘓，趕緊轉往脊椎外科醫院就診，判定是嚴重的「中心脊髓症候群」及脊椎骨閉鎖性骨折，減壓手術後才保住脊椎。
收治病患的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，病患跑過近百場馬拉松，疑因頭部撞擊時力道過大，引發頸椎第3、4（C3-4）椎間盤突出，造成壓迫神經，第5節則發生骨折，原本很擔心再也無法回到跑場上，緊急為他進行微創脊椎內視鏡手術，進行神經減壓融合，患者術後復原良好。
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該名患者回憶，跌倒返家當晚，背部有如遭電擊棒電到刺痛不已，雙手的大拇指、食指及中指又麻又刺痛，整夜無法躺下睡覺、手也抬不起來，至今仍心有餘悸，一度擔心會像飾演電影「超人」的男星克里斯多福李維，因摔馬脊椎嚴重受傷而全身癱瘓；所幸術後戴頸圈1個月復原良好，已開始計畫重返馬拉松。
楊椒喬說，脊椎內視鏡神經減壓融合術出血量少，全程在內視鏡清晰視野下進行，患者術中接受神經傳導監測，避免誤傷神經，且僅夾除突出的椎間盤，不會破壞正常椎間盤，就能達到神經減壓目的。
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