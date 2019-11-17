大學風雲人物用愛抗癌 鄭程日獲頒抗癌鬥士
2019-11-17 20:36
聯合報 記者邱宜君
／台北即時報導
台灣癌症基金會（台癌）今舉行第13屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，衛生福利部部長陳時中親臨頒獎。十位得獎抗癌鬥士有九位還不到50歲，其中最年輕的男性是今年24歲的鄭程日，他深深感謝家人及女友，以愛支持他走過三年抗癌路。
鄭程日罹癌那年才20歲，當時是校園風雲人物，活躍於鍾愛的學術研究和籃球校隊，人生一片光明，彷彿只要努力，沒有辦不到的事。某天他忽然嚴重胸悶，強忍不適，自己騎機車到診所拿轉診單再去大醫院檢查，才發現胸腔有一顆腫瘤壓迫左心房。經醫師以內視鏡手術切除腫瘤並做切片檢查，確診是生殖細胞癌轉移到胸腔，必須立刻開始化療。
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鄭程日捱過天天嘔吐、全身無力的三個月化療，出院後他立刻積極健身慢跑，想要重返球隊。不料，這時又發現髖關節股骨頭受到化療的破壞，必須做髖關節置換手術及減壓手術，術後還要耐心做復健。歷經三年多抗癌、拄著拐杖復健的日子，凡事盡力而為，原本烏黑的頭髮都變灰白。他現在已考取保健食品工程師證照，並持續在食品安全研究精進自己的專業，雖已不能再打球，他還是保有游泳、上半身重量訓練等運動習慣。
鄭程日說，過去這幾年，失去很多，但也更了解自己。特別感謝家人、女友，這一路上用很多的愛支持著他，才能有力量挺過這場風暴，他深深相信「愛也能殺死癌細胞」。期許自己現在專攻的食品安全領域可以貢獻給台灣社會，希望未來的人生就像自己的名字一樣，鵬「程」萬里，「日」耀大地。
衛生福利部部長陳時中頒獎時表示，癌症連續37年穩坐台灣十大死因第一名，好像是一面跨越不過了的高牆，也是人生苦難的開始。抗癌鬥士寶貴的正能量，為社會帶來了光明和希望，開創生命豐富多元的價值。希望藉由抗癌鬥士的真實經歷，鼓勵全台灣更多的癌友積極面對治療，樂觀勇敢抗癌。
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