新婚就罹乳癌 年輕藝術家拚一個月完成凍卵

2019-11-17 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



旅法藝術家孫維瑄今獲選為台灣癌症基金會2019年度十大抗癌鬥士。記者邱宜君／攝影 分享 facebook 生育能力的保存，是年輕癌症患者特有的挑戰。台癌執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，許多年輕癌友不但要與腫瘤賽跑，還要與生育的時鐘賽跑，得趕在治療前把精子或卵子保留起來，這需要花費許多的金錢，期盼相關單位能夠提供更多的資源，協助年輕癌友面對生育的需求。

賴基銘表示，女性卵子受到化放療的影響較為暫時，通常治療後兩年，八成都能恢復生育能力，男性精子則較受到化放療的影響，導致僅一到兩成男性治療後還有生育能力。想要保留懷孕生子的一線希望，目前癌友只能自費去進行凍卵，如果經濟能力不許可，就只能忍痛放棄凍卵的機會。

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今年41歲的孫維瑄是一位兼具策展能力與創作才華的藝術家，她在新婚、正規劃要懷孕的38歲那年，發現罹患乳癌三期。醫師限期她用一個月的時間去完成凍卵，就要立刻開始化療。「醫生說，我只有這一次機會。」孫維瑄回憶當時，她在台灣策展，緊鑼密鼓工作之餘，她每天早上八點半先去台大醫院驗血再去工作，十一點再從展場溜出來，到公廁裡去為自己打排卵針，就這樣過了一個月，內視鏡取卵手術術後第三天，她就開始化療。

孫維瑄長年往返台灣、法國兩地工作，在台灣除了健保之外，完全沒有其他醫療保險，因此從驗血、打針、取卵、凍卵，總計費用大約是十幾萬。孫維瑄表示，年輕癌友是因為罹癌，才不得不以凍卵的方式來面對生育難題，希望這個不得已的措施，也能夠被視為治療過程需要關照的重要環節之一。

衛生福利部國民健康署癌症防治組組長林莉茹表示，癌症患者需求很多元，目前國健署已在74家醫療院所建置癌症資源中心，提供疾病相關的正確資訊、心理支持及社會資源，當中也包括生育的諮詢。至於是否要補助癌友凍精凍卵，還需要多方了解各界意見再討論是否納入研議。

孫維瑄今獲選為台灣癌症基金會2019年度十大抗癌鬥士，她領獎時表示，生病讓生命有了限制，也擁有更感恩、更勇於嘗試、更多可能性。生命的急轉彎讓她看到了不離不棄的親友，現在想要好好好好掌握自己奮力爭取而來的生命，努力活著照顧所愛的人。