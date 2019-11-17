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青少年懷疑自我 醫籲大眾多關注

2019-11-17 19:18台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

17日舉辦的「青少年的美麗與哀愁」座談會，談及青少年易憂鬱情形及解決之道。（ph...
17日舉辦的「青少年的美麗與哀愁」座談會，談及青少年易憂鬱情形及解決之道。（photo by YouTube）
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「台北市只有一座青少年育樂中心，青少年平時只能待在補習班或家中。」台灣專注力研究協會17日舉辦的「青少年的美麗與哀愁」座談會，談及青少年自傷、自殺的現象與處理。醫師表示：「社會應多問青少年在做什麼？」

青少年易憂鬱

根據衛生福利部統計，自殺高居15到19歲的青少年死因的第3名。馬偕醫院精神科醫師林亮吟指出，與社區的連結感低落，是青少年心理發展漸趨惡劣的主因。她強調，如果發現孩子變得不愛說話、逃離人際關係或突然有抽菸等不良習慣，就要多注意。

台灣專注力研究協會17日於台大兒童醫院舉辦青少年自傷、自殺的現象與處理座談會。馬偕醫院精神科主治醫師林亮吟表示：「社會建構的方向，應該要多問年輕人沒事的時候到底在幹嘛？」台灣青少年抑鬱的心理狀態長期缺乏看顧，例如台北市只有一座青少年育樂中心，大部分小孩也都待在補習班或家中。

傷害自己的原因

而關於自傷，林亮吟認為，其實很多青少年傷害自己時並沒有要致自己於死地的意圖，她說：「受虐過的青少年容易以傷害自己的方式，感受到自己的存在。」有自殘傾向的青少年則有懷疑自我價值、對人際關係缺乏安全感及難以表達的問題。

林亮吟醫師指出：「許多年輕人不知道自己跟世界的連結是什麼，需要跟有生命經歷的人對談才能化解生活中的茫然感。」呼籲社會大眾及父母給予週遭青少年更多關注，以對談的方式面對他們，以訴說自己的人生經驗給青少年更多的方向。

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醫師補習馬偕醫院

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