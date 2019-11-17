癌症年輕化！年度十大抗癌鬥士 9位不到50歲

2019-11-17 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



根據2016年最新癌症登記報告，新增患者有18%是20至49歲，每五位當年新診斷的癌友就有一位是青壯年。台灣癌症基金會（台癌）今舉行第13屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，衛生福利部部長陳時中親臨頒獎。十位得獎抗癌鬥士有九位還不到50歲。

得獎者中最年輕的是22歲的湯佩姿，她以優異成績從高中畢業，成為大學新鮮人的19歲那年，鼠蹊的硬塊卻被確診為卵巢癌末期，而且已轉移至肺、肝、胸腔。醫師安排她住進安寧病房，腹水、噁心、嘔吐、白血球下降，痛苦到每天晚上怕自己再也醒不來。

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在爸爸的鼓勵下，湯佩姿抗癌已超過三年，她成立粉絲專頁、創作歌曲自彈自唱，鼓勵其他癌友。湯佩姿領獎時說「如果今天我是一顆種子，陪伴我的家人和親朋好友就使我勇敢成長茁壯的水和陽光。」

現年23歲的白御柔19歲那年，在美國的足球場上被絆倒，腳傷一直不好，才發現原來是一種罕見的骨癌－尤文氏骨肉瘤。白御柔憋著眼淚接受17次化療、12小時大刀、25次放療，面對不能走路、術後疤痕長達100公分、髖關節高低不齊的身體，她也曾自卑又難過，但後來她燃起鬥志，成立聚集全台青年癌友的「腸羹青年住院中心」，為彼此加油打氣。

白御柔領獎時說，人生困難很多，有時覺得死了還比較輕鬆。但化療讓她看見自己的不平凡，很幸運遇見用心照顧自己的醫護人員，還有異體骨髓的捐贈者，讓她重新擁有右腳，希望爸爸此刻在天上看到自己。

台癌執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，同樣一個癌症，發生在年輕人身上可能比發生在長者身上更惡性。隨著飲食和生活習慣的改變，年輕人基因突變、發生癌化的速度可能更快了，又以乳癌和大腸癌年輕化的趨勢最明顯，希望年輕人多關心自己的健康，對於任何的症狀都要保持警覺，積極就醫。