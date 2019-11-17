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老人走失可能發生在你我家中 郎祖筠分享親身經歷

2019-11-17 18:22聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

每年超過兩萬人失蹤人口中，失蹤老人比率逐年增加，65歲以上長者失蹤人口，2018年達到4191人，而失蹤老人中每兩人就有一人可能失智。失蹤老人能夠順利尋獲，除了靠基層員警積極協尋，配戴防走失手環也能達到重要的功能。

中華民國老人福利推動聯盟今日舉行「鍊」愛巴士啟程活動，希望帶動社會建立「你我他–三方協力」守護黃金三角，降低弱勢長者走失率。活動大使郎祖筠也現場分享親身經歷。

郎祖筠表示，不要以為家裡有請看護便不會發生老人走失的事件。她分享親身經歷，失智、已逝的父親便曾經趁外籍看護睡著時，溜出家門。所幸郎爸爸當時沒有電梯卡，被晚歸的鄰居發現，通知社區警衛才被帶回家。然而若非剛好碰到鄰居，三更半夜走失恐怕也難以尋回。

老盟秘書長張淑卿表示，老人一旦走失，家人就擔心他們再走出去，可藉由「愛的手鍊」這樣印有聯絡方式的飾品，串連成好的互助。尤其許多失智長者走失案例發生在搭公車途中，因此希望巴士司機以及其他民眾發起「全民雞婆運動」，見到配戴手鍊的老人能主動上前關心、協助。

老盟自2001年成立「失蹤老人協尋中心」並推廣「愛的手鍊」，上面除了有協尋中心的電話，也標示老人代碼。若是老人走失，路可撥打協尋中心24小時電話（0800-056789），告知手鍊號碼，協助老人更快找到回家路。協尋中心至今共接獲8271起協尋通報，配戴「愛的手鍊」尋獲率近百分之百，促成6834人次的家庭重新團圓。

許多失智長者走失案例發生在搭公車途中，老盟因而發起「『鍊』愛巴士」活動。記者楊雅...
許多失智長者走失案例發生在搭公車途中，老盟因而發起「『鍊』愛巴士」活動。記者楊雅棠／攝影
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活動大使郎祖筠現場分享失智父親曾經差點走失的經歷。記者楊雅棠／攝影
活動大使郎祖筠現場分享失智父親曾經差點走失的經歷。記者楊雅棠／攝影
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失蹤失智外籍看護

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