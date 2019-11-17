影／冷颼颼！玉山入冬首結霜 公路旁植物披白紗
2019-11-17 17:59
聯合報 記者賴香珊
／即時報導
秋冬天氣轉冷，玉山塔塔加地區今清晨起出現結霜現象，上山民眾除需注意開車、健行安全和保暖，更因高山低溫不易分解果皮廚餘，謹守無痕山林將垃圾帶下山；此外，下半年乾燥少雨，山屋水源缺，入山林得節約用水，最好能自行帶水上山。
玉山國家公園管理處指出，最近正值秋冬交替，海拔達2610公尺的塔塔加地區，日、夜溫差可達攝氏20度，近日的清晨低溫則讓公路、步道結霜，沿途植物油如披上了白紗，遊客開車上山和健行要小心溼滑，同時也得注意保暖。
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而因今年下半年山區乾燥少雨，集水設施缺乏水源挹注，像玉山主峰線「圓峰山屋」水塔已乾枯，而缺水情形恐持續至明年2月，因此呼籲上山要節約用水或可自行帶水，也盼山友協助回報各山屋蓄水狀況及可取水地點。
玉管處也提到，日前有山友通報，部分登山者直接在圓峰山屋旁往南玉山及玉山南峰路徑上扎營，嚴重阻礙行進路線，因此呼籲且重申應營應選擇合適、安全且不影響他人之處；另自行製造的垃圾應妥善保管，且攜帶下山，減少環境負擔。
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