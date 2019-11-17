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長得高要當心 研究顯示高個兒心房顫動容易找上門

2019-11-17 16:48台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

近期研究顯示，由於基因的關係，身高較高的人較易得到心房顫動。 圖／ingimag...
近期研究顯示，由於基因的關係，身高較高的人較易得到心房顫動。 圖／ingimage
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高個兒較易患心房顫動！心房顫動是心律不整的一種，會導致心跳不規則、過快或過慢，甚至可能造成中風。不過當人們知道自己有得到心房顫動的風險，便能提前預防，因此了解其危險因子相當重要。除了高血壓、肥胖、糖尿病等危險因子外，近期研究顯示，由於基因的關係，身高較高的人較易得到心房顫動。

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，每當身高高於平均身高（約170公分）2.54公分，得到心房顫動的機率就多3％。為了解背後的原因，研究人員分析了來自人體試驗基因研究、心房顫動遺傳學聯盟兩大數據庫的基因資料。

研究人員從兩大數據庫中，截取大量樣本做對比，了解心房顫動患者的基因特性。將數據對照後發現，造成身高較高的遺傳基因，同時是易導致心房顫動的危險因子。

加入其他危險因子進行評估後，結果仍不變，因此證實了身高較高者較易患心房顫動。研究人員表示，未來或許將開始把身高視為心臟疾病的影響因子之一。

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基因患者中風

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