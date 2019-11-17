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明東北季風帶霾害 北中南空品亮橘燈

2019-11-17 16:03聯合報 記者吳姿賢／即時報導

明天午後東北季風增強，天氣轉濕冷，環保署預測，空氣品質也可能受冷空氣挾帶霾害而變化。冷空氣可能挾帶內蒙沙塵及中國京津冀一帶汙染物南下，明天午後影響北部空氣品質，隨冷空氣向南傳送，晚間影響中南部地區，將持續至19日中午。

環保署預測，明天空氣品質可能多為橘色提醒等級，影響程度視中國汙染物累積情形及氣象條件而有所變化，另雲嘉南沿海地區因風速增強可能出現揚塵現象。

環保署表示，今日偏東風導致背風面的西半部天氣穩定，風速較弱，且竹苗至中部沿海地區有渦流現象，擴散條件較差，汙染物易累積，PM2.5濃度每立方公尺35至45微克，空氣品質多為橘色提醒等級。

另據最新監測資料，中國大陸受天氣穩定影響，京津冀地區霾害有持續累積情形，PM2.5濃度約為每立方公尺150至180微克；內蒙古地區出現沙塵現象，PM10達每立方公尺800至1000微克。

18日午後東北季風增強，須留意冷空氣可能挾帶境外汙染物影響我國空氣品質，環保署將持續關注中國大陸汙染物累積情形、東北季風移動路徑及降雨強度變化。

東北季風明天挾帶中國霾害襲台。本報資料照片
東北季風明天挾帶中國霾害襲台。本報資料照片
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空氣品質環保署霾害

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