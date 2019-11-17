打造15公尺巨大樹木 台灣燈會主燈基座動土
2019-11-17 12:31
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
2020台灣燈會明年2月8日至2月23日在台中，主展區為后里森林園區，今天舉行「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。
台中是繼2003、2015年後，第三度辦理台灣燈會。交通部觀光局表示，本次主燈結合台中意象及多元特色，由知名藝術家林舜龍親自操刀，以「森生守護」為主題從事大型藝術創作，打造超過15公尺巨大樹木，透過光影幻化，呈現大自然生生不息的能量流動，帶來保育環境的省思。
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主燈光效搭配森林意象，呈現萬種風情，後續也將於原地典藏續展，作為在地地標，成為遊客到訪台中后里的景點。
為傳達台灣燈會重視的生態永續與自然並存，觀光局說，將活化后里森林園區地標「聆聽花開的聲音」及「四口之家」等設施，透過設備升級及夜間燈效，讓花博期間深獲好評的裝置藝術在燈會期間以全新風貌展示。
觀光局表示，明年「台灣燈會」辦理31周年，以「森林奇幻境地」為布展主題，結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點，點亮台中、讓世界看見台灣。
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