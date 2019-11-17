加油要快！中油明天漲0.2元

2019-11-17 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



台灣中油公司宣布自明（18）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.6元。

中油表示，受到中國大陸宣稱美國將取消對大陸商品的懲罰性關稅、市場操作Saudi Aramco 年底前完成首度公開募股作業等因素影響，本周國際油價上揚；本周調價指標7D3B週均價為每桶62.02美元，較前周61.46美元上漲0.56美元。

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新台幣兌美元匯率貶值0.097元，國內油價依公式計算漲幅為0.99％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整 。