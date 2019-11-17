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市面少數豆干違法添雙氧水 專家籲購買時注意色澤

2019-11-17 11:04聯合報 記者羅真／台北即時報導

市面上少數豆製品可能為增加賣相違法使用雙氧水，衛福部食藥署近日公布今年度豆製品製造業稽查專案，稽查結果就顯示，185件產品中，有三件豆干或豆丁遭檢出違法使用過氧化氫。專家表示，購買豆製品應選擇外觀色澤自然、顏色不會太白的產品，買回家後充分清洗、烹煮時將鍋蓋打開，過氧化氫會在此時變成水跟氧氣散去。

衛福部食藥署7、8月聯合各地方政府衛生局執行「108年豆製品製造業稽查專案」，針對國內104家豆製品製造業從源頭進行稽查抽驗，共計抽驗185件豆製品，檢驗其中防腐劑、過氧化氫、甜味劑及一般食品衛生標準。

結果發現，有三件豆干或豆丁被檢出使用俗稱雙氧水的過氧化氫，依法應是不得檢出；一件豆干、一件硬豆腐、一件紅豆絲、一件素雞被檢出防腐劑違規，其中素雞的苯甲酸超標近五倍；一件豆漿檢出生菌數超標近兩倍、大腸桿菌數超標近五倍。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，食品中違規添加的過氧化氫通常量少、不致中毒，只是吃多仍可能造成腸胃道刺激，引發腹痛、噁心、嘔吐等症狀。

要避免買到殘留過氧化氫的豆干或豆丁，選購時，可觀察中間顏色偏白的部分，一般來說，使用過氧化氫的產品可能會出現色澤不自然、過分白的現象。買回家後應充分清洗，烹煮時應將鍋蓋打開以利蒸發，過氧化氫會在此時變成水跟氧氣散去；防腐劑大多為水溶性，上述處理程序也能減少殘留量。

若要避免買到生菌或大腸桿菌數超標的產品，購買時應注意產品包裝標示的保存方法以及購買現場的保存環境；如果是到菜市場選購業者自製、無包裝的產品，記得詢問產品在何時製作、擺放多久，並觀察現場保存條件，買回家後也應盡速冷藏，冷藏時細菌就不會再孳長了。

豆製品示意圖。本報資料照片
豆製品示意圖。本報資料照片
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豆製品超標防腐劑

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