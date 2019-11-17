市面少數豆干違法添雙氧水 專家籲購買時注意色澤
2019-11-17 11:04
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
市面上少數豆製品可能為增加賣相違法使用雙氧水，衛福部食藥署近日公布今年度豆製品製造業稽查專案，稽查結果就顯示，185件產品中，有三件豆干或豆丁遭檢出違法使用過氧化氫。專家表示，購買豆製品應選擇外觀色澤自然、顏色不會太白的產品，買回家後充分清洗、烹煮時將鍋蓋打開，過氧化氫會在此時變成水跟氧氣散去。
衛福部食藥署7、8月聯合各地方政府衛生局執行「108年豆製品製造業稽查專案」，針對國內104家豆製品製造業從源頭進行稽查抽驗，共計抽驗185件豆製品，檢驗其中防腐劑、過氧化氫、甜味劑及一般食品衛生標準。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
結果發現，有三件豆干或豆丁被檢出使用俗稱雙氧水的過氧化氫，依法應是不得檢出；一件豆干、一件硬豆腐、一件紅豆絲、一件素雞被檢出防腐劑違規，其中素雞的苯甲酸超標近五倍；一件豆漿檢出生菌數超標近兩倍、大腸桿菌數超標近五倍。
台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，食品中違規添加的過氧化氫通常量少、不致中毒，只是吃多仍可能造成腸胃道刺激，引發腹痛、噁心、嘔吐等症狀。
要避免買到殘留過氧化氫的豆干或豆丁，選購時，可觀察中間顏色偏白的部分，一般來說，使用過氧化氫的產品可能會出現色澤不自然、過分白的現象。買回家後應充分清洗，烹煮時應將鍋蓋打開以利蒸發，過氧化氫會在此時變成水跟氧氣散去；防腐劑大多為水溶性，上述處理程序也能減少殘留量。
若要避免買到生菌或大腸桿菌數超標的產品，購買時應注意產品包裝標示的保存方法以及購買現場的保存環境；如果是到菜市場選購業者自製、無包裝的產品，記得詢問產品在何時製作、擺放多久，並觀察現場保存條件，買回家後也應盡速冷藏，冷藏時細菌就不會再孳長了。
留言