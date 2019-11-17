不動產價值達500萬元者欠繳國民年金 配偶無須再幫繳

2019-11-17 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



國民年金保費繳不出來，配偶依法須幫忙代繳，但這項規定長期遭詬病可能使經濟寬裕的被保險人欠費、而不合理地由經濟相對困窘的配偶代繳或被罰。有鑑於此，衛福部預告修正草案，個人年所得總額達50萬元以上或個人所有土地與房屋價值合計達500萬元以上，其配偶就無須負連帶繳納義務；新法最快將於明年上半年實施。

衛福部社會保險司司長商東福表示，國民年金納保對象是25歲至64歲，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的青壯年。我國立法之初，考量納保對象多是有家務貢獻、但沒有收入的家庭主婦，因此並未強制被保險人繳納，而規範配偶負連帶繳納義務；除非有正當理由，否則當被保險人未繳納時，配偶就須出面支付，違者將處3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

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依據國民年金法有關正當理由範圍，可豁免的正當理由有15項，包括身分屬低收或中低收戶、未實際從事工作、入獄服刑、入營服兵役、罹患重傷或重病、最近一年度個人綜合所得稅各類所得總額未超過50萬元等。

不過，國民年金爭議審議委員會多次接獲民眾申訴這項規範不公平，像是近日就有申訴人指他的妻子明明經濟寬裕卻不想繳費，身為配偶的他沒幫忙繳，就被處以罰鍰，並不合理。

商東福表示，有的被保險人可能有不動產，或者有其他收入使經濟不虞匱乏，因此衛福部預告修正國民年金法有關正當理由範圍草案。草案規範，如果被保險人的個人年所得總額合計達50萬元以上，或者是個人所有土地及房屋價值合計達500萬元以上， 其配偶就無須負連帶繳納義務。