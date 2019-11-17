明天變天！ 北台灣高溫溜滑梯 驟降5度
2019-11-17 09:45
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
把握好天氣，明天就要變天了。中央氣象局表示，明天高溫降5度，北台灣高溫只剩20度上下，整天都偏涼。
氣象局預報員陳建安表示，明天有一道鋒面通過台灣地區，隨後東北季風增強到20日，明天除了鋒面通過之外，海鷗颱風外圍水氣移入影響，天氣不穩定，北部、東半部、中南部山區都有降雨，中南部平地雲量也偏多。
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溫度方面，明天開始北台灣感受變更涼，今天北台灣高溫28至30度，明天剩下24到26度，降幅約4、5度，這波最冷為19日，北部地區低溫17、18度，高溫剩下20上下，整天都偏涼，中南部地區則為日夜溫差大的天氣型態，低溫18、19度，高溫28、29度，20日溫度漸漸小幅回升，但感受仍偏涼。
陳建安說，21日開始，東北季風減弱，但是仍有一些水氣，氣溫雖然小幅回升，但是北部、東半部、中南部山區仍有小範圍降雨狀況，中南部平地則逐漸轉為多雲到晴的天氣，平地恢復穩定天氣型態。
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