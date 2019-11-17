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為何志玲姊姊選它？ 台灣最老日式警署藏風水大祕密

明年中訂航道、航線規則 漁民希望不要繞道

2019-11-17 09:15聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

一支支離岸風機持續於西部外海插旗，預計將帶動西部外海繁忙景觀，過去整個大海都是「我的船行航線」的觀念，也會翻轉。交通部港務局正研擬「彰化風場航道航行規則」，是我國首次訂定外海航道的航行規則，預計最快明年中發布，屆時船隻通過已畫設的區域航道時，必須先至報到線向岸台報到，隨後依照南向、北向路線行駛，若航向異常，塔台將發出警告。當地漁民則期盼不要繞道。

彰化海域近岸50浬內大量設置離岸風場，外界認為可能出現船舶集中、導致船隻過多，也恐造成「塞船」狀況。交通部日前請航港局參考「國際海上避碰規則」及專家學者的意見，訂定航安規範，規畫分道航行機制，區隔風電工作船、商船與漁船等船舶的航路，以及報到等相關航行規定。

交通部航港局航安組長戴重仁表示，過去海上不像馬路，未畫設航道，都是自由航行，只要遵照國際海上避碰規則的規範。我國2017年11月23日已經公告，於西部外海、彰化外海風場中間，畫設寬九浬、長22.5浬的航道，在這個航道區域之中，船舶必須依照規定航行，出了這個航道則恢復自由航行，接著則要訂定航道、航線規則。

戴重仁表示，屆時船舶進到航道之前，必須先到報到線上透過無線電與岸台(VTS)聯繫確認報到，再沿著南北向的航道航行，未來航道路線將標示在電子海圖上，駕駛於駕駛台螢幕上就可以依照航道航行，若岸台監測到船舶有偏航、船速異常等問題，也會透過通訊設備與船上聯繫，並且發出告警。

戴重仁表示，航道航行規則有助於航行安全，也能保障風機不被碰撞，此外，這也讓原本恐被一大片風機阻擋，而必須要繞道至澎湖外海，才能南來北往的商船，可以透過這個航道，而能通行，希望明年中就可以確定航道航行規則，並於後年完成設置船舶交通服務系統（VTS)，目前也正在與相關單位持續進行溝通研商，確認共識中。

對此，彰化漁會總幹事陳諸讚表示，當地漁民表達，希望捕魚作業時，可以穿越航線，不要繞道，不然會多出非常多的作業時間。陳諸讚說，農委會現在正補助農民裝設防撞智慧系統，上周已經開了第一場說明會，漁民都有興趣裝設，一台2萬元也不貴，這樣也可以保障漁船航行安全，不會撞到其他的船隻或者風機。

戴重仁表示，相關意見都納入協調溝通中。

海上英雄號(SEAJACKS ZARATAN)自生式平台船於台中港進行風機塔柱裝...
海上英雄號(SEAJACKS ZARATAN)自生式平台船於台中港進行風機塔柱裝卸。圖／航港局提供
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