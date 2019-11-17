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明天變天！ 吳德榮： 北部轉濕冷 氣溫將首度降至20度

2019-11-17 07:24聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部有局部短暫雨的機率。北部15至29度、中部15至30度、南部16至31度、東部15至29度。

明天至周五東北季風影響，明上午北部、東半部迎風面，因地形抬升作用而產生雲雨，加上南海引進的中層水氣，降雨漸趨明顯；他說，背風面的中南部中層雲增多，亦有零星短暫飄雨的機率、尤其在山區。

他說，明天、周二北台灣氣溫遽降，白天氣溫將首度降至20度左右，日夜溫差小、整天濕冷，要注意保暖；其他地區因雲多，白天氣溫亦下降、轉涼。周三至周五冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣由微冷轉濕涼。周六東半部有局部雨；西半部天氣好轉，山區仍有零星降雨的機率，氣溫回升。

吳德榮說，中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，未來通過呂宋島北端，轉西南西；第25號颱風風神，在日本東南方洋面上，因強度逐漸減弱，導引氣流的高度隨之下降，造成路徑順時鐘旋轉，並不常見的現象；兩者對台皆無影響。最新各國包括歐洲、美國、台灣模式皆持續模擬，菲律賓東方的熱帶擾動，周三、周四前後有機率發展成颱，未來亦通過菲律賓進入南海，與台灣相距甚遠。

中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，未來通過呂宋島北端，轉西...
中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，未來通過呂宋島北端，轉西南西；第25號颱風風神，在日本東南方洋面上，因強度逐漸減弱，導引氣流的高度隨之下降，造成路徑順時鐘旋轉，並不常見的現象；兩者對台皆無影響。圖／取自氣象局網站
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南海吳德榮

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