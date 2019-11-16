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痠痛何解／肩腰手術 四大特色醫院

2019-11-16 23:06聯合報 記者楊雅棠陳雨鑫趙容萱蔡容喬／連線即時報導

根據健保數據調查我國執行腰部疼痛手術、肩部手術，台北榮總以進行肩關節手術為全國最多；腰部疾病手術量，以林口長庚最多；肩相關手術件數，台中榮總雖位居全國第二，但具有手術特色；若以地區醫院來看，七賢脊椎外科執行得腰部疾病手術最多。

台北榮總：

台北榮總107年進行肩關節手術者達491人，全國最多。但針對五十肩病人，台北榮總大部分以徒手關節鬆動術進行治療，一年治療約150人次。先上完麻藥，讓病人在麻醉放鬆的情況下，徒手將攣縮粘連的關節扳開來，過程大約耗費10到20分鐘，術後一周內，動作就有顯著的改善。

台北榮總運動醫學科主治醫師蔣恩榮表示，五十肩依據病程分為急性疼痛期、冰凍期及解凍期，即便不做任何處置，通常在一至兩年內會自然緩解。但在急性期時，若病人活動過於受限，嚴重影響到工作與生活，或是疼痛難耐影響睡眠，便建議接受積極性治療。治療上以緩解疼痛和改善功能受限為主。

台北榮總以徒手治療為主，但少部分內分泌失調如患有糖尿病，或曾經開過刀，關節沾黏較嚴重及容易骨折的病人，無法完全使用徒手鬆動，則需要手術。蔣恩榮說，五十肩的手術治療以關節鏡鬆解術為主，在肩膀打兩個到三個洞，以微創方式把關節囊剪開、放鬆。北榮一年治療約30人次。

蔣恩榮表示，治療五十肩除了徒手關節鬆動術和關節鏡手術也可採取物理治療及局部類固醇注射等保守療法。但最重要的是，一定要配合繼續做復健，才能有效舒緩和改善症狀。

林口長庚：

根據健保資料庫顯示，我國腰部疾病手術量，以林口長庚最多。林口長庚骨科部脊椎科主任賴伯亮表示，長庚手術量較多，應是脊椎科醫師、腦神經外科醫師多。另林口長庚也屬後送醫院，患者數多，因此手術量也會提升。

賴伯亮表示，腰部疾病引起疼痛不適的疾病，常見以腰椎退化引起的坐骨神經痛為最大宗，其餘像是細菌感染、腰椎腫瘤、外傷骨折、先天疾病等，總計有五大類。

賴伯亮表示，坐骨神經痛優先以藥物、復健作為治療，連續多月未有改善，經醫師評估才會進行手術，常見的手術方法有微創手術、內視鏡手術、開放性手術。

他表示，手術方式是依照患者的嚴重程度，或是醫師擅長的術式為主，以腰椎退化引起的坐骨神經痛而言，若未造成脊椎滑脫，常以內視鏡手術為主，一旦脊椎滑脫就必須開大刀，且要加上打骨釘等才能解決。

賴伯亮表示，院內所有的腰部疾病手術中，約九成以上都是治療坐骨神經痛，造成坐骨神經痛有幾個原因，如椎間盤突出、脊椎退化性滑脫、椎弓斷裂或骨折、骨鬆導致。退化引起的坐骨神經痛以高齡者為主，其餘患者遍及各年齡層。

台中榮總：

根據健保大數據，台中榮總在肩相關手術件數，全國第二，其中肩關節鏡微創手術226件，全國最多。很多人以為年紀到了，肩膀痛、手抬不起來就是五十肩，事實上臨床上肩部疼痛常見的原因包括旋轉肌腱發炎或破裂、鈣化性肌腱炎，及俗稱五十肩的沾黏性關節囊炎。

台中榮總骨科部運動醫學科主任陳超平說，他所治療的患者中，微創肩關節鏡手術治療，逾八成運用在旋轉肌腱斷裂修補手術，與患者肩部過度重複使用，或跌倒手撐地等劇烈拉扯肌腱有關；五十肩則以復健、藥物等保守治療為主，若保守治療三個月仍未見改善、甚至晚上痛到睡不著足以影響生活，才考慮動手術，因此手術比率不高。

陳超平指出，肩關節治療分為傳統手術及微創關節內視鏡手術。傳統手術傷口5到10公分，要切開三角肌腱，術後恢復較慢；微創手術傷口0.5到1公分，對組織創傷較小，術後恢復較快。

陳超平說明，微創肩關節內視鏡手術靠的是醫師熟練的技術，門檻高、醫師養成不易。台中榮總推展微創肩關節內視鏡手術近20年，醫師從開膝關節手術入門，先熟悉使關節內視鏡使用，再進入開肩關節手術。中榮專精投入微創肩關節內視鏡，很多病患都會口碑介紹。

七賢脊椎外科醫院：

七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖表示，腰椎滑脫、腰椎狹窄、椎間盤突出的患者脊椎不穩接受骨融合鋼釘固定手術後，反而因無法自然轉動，造成其他未打釘的脊椎退化更為快速。該院團隊發展出無鋼釘微創顯微手術，患者術後滿意度達九成以上。

黃旭霖行醫30年來，共完成2萬多例脊椎手術，一路從傳統骨融合鋼釘固定手術、微創骨融合鋼釘固定手術，再進展到目前無鋼釘微創顯微手術。他強調「脊椎手術追求的是組織的微創，才能將組織肌肉傷害減到最低，也更符合脊椎的自然力學。」

黃旭霖說，傳統骨融合鋼釘固定手術是從背部下刀，將部分椎板、小關節及大部分腰椎椎間盤都切除，再置入人工骨塊，最後從背面打鋼釘固定；微創僅是表面切口從中線改成兩側較小傷口，肌肉及韌帶破壞較少，但仍須置入骨塊、切除椎間盤並打上鋼釘。曾有患者因脊椎持續老化及骨質疏鬆，四年內開了三次刀。

至於無鋼釘微創手術，透過手術顯微鏡輔助，將部分椎板和增厚的黃韌帶切除，達到神經解壓效果，再使用活動脊突間支架穩定脊椎。目前該院患者九成都選擇無鋼釘手術，僅1%到2%患者因神經沾黏或神經管內狹窄，須再進行微創減壓，手術時間平均約1.5小時，患者術後依然可活動彎腰。

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微創手術台中榮總患者

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