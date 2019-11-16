痠痛何解／腰痛置之不理 最怕變慢性下背痛

2019-11-16 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



下背痛是民眾生活常見的困擾，有時覺得忍一下就過，但時間一久仍會干擾生活品質。由於疼痛的成因與治療複雜，民眾疼痛時應找尋專科醫師，才能針對單一症狀對症治療。

麻醉科醫師表示，民眾常見疼痛包括椎間盤突出、腰椎滑脫、狹窄等，不一定非得手術治療，建議得先透過鑑別診斷，確認原因與部位，再透過藥物、復健或介入性治療，才不會拉長治療時間。

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萬芳醫院麻醉科主治醫師許安智表示，造成下背痛的原因很多，可能與體質、遺傳、生理周期甚至年長老化有關，包括椎間盤突出、脊椎退化性關節炎、壓迫性骨折、腰椎狹窄、滑脫，但也有可能是肌肉、肌腱拉傷，甚至是腫瘤轉移等。

萬芳醫院復健科主治醫師歐陽進翰表示，長期姿勢不良或情緒、壓力等也可能造成下背痛，但多數疼痛與不舒服，可能會因姿勢改善等因素而在幾周內好轉，因此民眾容易忽略。然而，下背痛容易復發，若多次復發，未妥善處理，恐成為慢性下背痛。

許安智說，最常見的下背痛為椎間盤突出，臨床上患者約佔七成，為椎間盤受到突然的重力，或經年累月壓力，使得椎間盤外圍的纖維輪慢慢突出，中心的髓核被擠出來，進而壓迫到神經而疼痛。在治療上分為保守與手術療法。

1.藥物治療

保守療法包含消炎止痛或肌肉鬆弛劑等口服藥物，並適時臥床休息，或透過穿緊身衣、背架等固定姿勢的復健物理治療。但藥物治療有可能效果不佳，並非每個人都能改善。

2.物理治療

歐陽進翰表示，椎間盤突出跟姿勢不良如久坐、彎腰、瞬間搬重物等有關，若患者症狀較為輕微，除了藥物治療外，也可透過牽引治療（即拉腰、拉脖子），以及電療、熱敷等方式，來降低脊椎的壓力、止痛，並加速軟組織的復原，此三項健保都有給付。後續再諮詢復健師，來針對症狀進行運動復健。

3.介入性治療

倘若患者口服止痛藥的治療效果不佳、疼痛未改善時，許安智建議可使用介入性治療控制疼痛。他說介入性治療為透過超音波定位患者病灶部位，直接注射消炎止痛等藥物，使藥效更精準、降低藥物副作用，且治療過程不需住院，在門診即可完成。

4.手術治療

若情況較嚴重則需施以椎間盤切除術治療，以全身麻醉徹底清除椎間盤髓核突出部分。除術前評估，也得注意術後傷口感染、神經損傷等併發症。

腰椎滑脫為腰椎椎體往前或往後移，多發生在第四至五腰椎間；腰椎狹窄則是指腰椎骨後方與腰椎小面關節前方間的腰椎管，因病變得狹窄。因多數患者為年長退化引起，保守治療效果較差，許安智較建議直接以手術治療。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科醫師曾仁河表示，脊椎減壓術主要透過切除或擠壓神經根產生疼痛的來源處，改善症狀，基本上不需放任何植入物；當脊椎滑脫時，則需透過植入骨釘、放墊片等方式將兩塊滑脫的脊柱固定，即為脊椎融合術。而就臨床經驗，他認為做融合術的患者比例並未比減壓術高出太多，可能得視當下脊椎滑脫患者多寡而定。

曾仁河表示，無論脊椎減壓或脊椎融合手術，都有傳統跟微創兩種治療方式，現行上他較為推薦微創手術，因對脊椎骨骼破壞、脊椎旁肌肉的傷害較小，同時失血量少、手術後復原也快，且健保有給付，除非使用內視鏡、導航設備等自費項目，費用才會變高。