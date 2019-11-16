親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

痠痛何解／年紀輕輕舉手困難 五十肩快變成四十肩

2019-11-16 22:58聯合報 記者李樹人／台北即時報導

工作時緊盯螢幕，手握滑鼠，下班後又常滑手機，許多年紀輕輕的上班族都有過肩膀痠痛的不適經驗。有醫師開玩笑說，隨著肩膀痠痛患者年輕化，再過幾年，或許「五十肩」一詞就可能改名「四十肩」。

高雄長庚醫院骨科系運動醫學科主任周文毅表示，肩膀、腰部以及膝蓋是人體中最容易痠痛的三大部位，其中造成肩膀痠痛的主因為五十肩、肌腱炎、肌腱斷裂。

嘉義長庚榮譽院長徐文蔚表示，五十肩正確醫學名詞為「沾黏性關節囊發炎」，這是造成肩膀痠痛的主因，其次為旋轉肌受傷、破裂、發炎。初步檢查方式為理學檢驗，實地觀察，看看患者手臂活動是否受限，如有需要，則需進一步影像檢查確診。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬說，復健科確診肩膀痠痛原因時，以超音波為主，範圍包括肌肉、韌帶、關節、肌腱、筋膜、關節等等，從表淺至深層，均可仔細觀察，找出問題。

周文毅指出，不管是骨科、復健科，想要確定痠痛病因，都必須先做X光、超音波，觀察骨頭是否病變或是受傷，如果難以確認病因，就有必要轉至區域醫院、醫學中心就醫，透過高解析超音波或核磁共振來確定病因，觀察肌腱等軟組織是否病變異常。

周文毅解釋，五十肩病人就是肩膀關節太緊、嚴重沾黏，原因以年老退化或嚴重骨刺居多。治療一般可分為三大階段，首先以消炎藥物、復健（拉腰、電療、熱敷等）為主，如果無效，則會進階至增生療法，例如，使用體外震波或是自體血小板注射。要是持續痠痛，就必須考慮外科手術

徐文蔚指出，如果五十肩症狀輕微，通常以服用止痛藥物、持續復健，或施打類固醇。如果持續復健不見好轉，症狀嚴重則需施以「肩關節鏡微創術」，鬆開沾黏組織，並清除骨刺，術後必須持續復健。不過實際上因為五十肩接受手術的患者並不多。

肩痛的原因除了五十肩，最常見的是肩旋轉肌受傷、破裂、發炎，這類病患接受手術的機率也較高。周文毅以衣服來形容肩旋轉肌腱，如果一件衣服洗了數十次，質料就會變薄，肩旋轉肌也是如此，歷經無數次使用後，就會變薄，產生破裂，必須施以「肩旋轉袖破裂修補術」，又依症狀嚴重程度，區分為「小破裂」、「大破裂」等兩種手術。

「肩旋轉袖破裂修補術」屬傳統手術，一般來說，傷口約4、5公分，復原較慢。也有人選擇「肩關節鏡微創術」，只需在患部打4至5個小洞，每個洞僅約0.5公分，因傷口較小，術後恢復快也較不痛。

不過，如果單從治療效果來看，拉長時間至術後二至三年，這兩種手術的治療效果差不多。目前健保給付「肩關節鏡微創術」，也給付金屬釘醫材，但如果病人選擇線釘則需自費。

健保大數據顯示，107年「肩關節鏡微創術」申報件數為4997件，「肩旋轉袖破裂修補術」大破裂手術件數為5770件、小破裂則有1880件，全部合計手術件數為1萬2647件。

肩膀疼痛的物理復健，健保大數據統計，107年全國因肩部疾病接受物理治療的件數接近220萬件，至於中醫針傷整復則有18萬4000多件、針灸16萬5000多件。

進一步分析物理治療，以冷敷、熱敷項目最高，達到186萬6千件，其次為向量干擾181萬2千件、牽拉運動88萬9千件、鬆動術85萬7千件、運動治療77萬1千件等。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，熱敷為物理復健治療的基本項目，有如運動前的暖身，透過熱敷，達到放鬆效果，拉開關節囊，讓之後其他物理治療項目效果能夠更好，並降低復健過程的疼痛感。

謝霖芬指出，在復健科治療上，包括熱敷電擊等項目，均可再細分為簡單、中度、複雜、更複雜等四級，依照所需時間、病況，以及使用醫療器材或是復健師親力親為。

舉例來說，接受「肩旋轉袖破裂修補術」大破裂手術後，患者持續復健，此時物理治療師必須事先評估、擬訂計畫，復健難度相對較高，就屬於更複雜等級。

五十肩正式名稱是沾黏性關節囊發炎，肩膀關節嚴重沾黏，原年老退化或嚴重骨刺居多；至...
五十肩正式名稱是沾黏性關節囊發炎，肩膀關節嚴重沾黏，原年老退化或嚴重骨刺居多；至於肩旋轉肌破裂，是指肩膀肌肉每天轉動，歷經無數次使用後，會逐漸變薄，產生破裂。圖／元氣周報
分享

復健手術

相關新聞

雨傘及外套準備好！一張圖看天氣如何由暖熱轉濕涼

2019-11-16 21:31

中國大陸今年累積3例鼠疫 疾管署評估發布旅遊疫情警示

2019-11-16 19:15

早產兒「先天不良」 醫師提醒最好追蹤到10歲

2019-11-16 18:36

痠痛何解／肩腰手術 四大特色醫院

2019-11-16 23:06

痠痛何解／腰痛置之不理 最怕變慢性下背痛

2019-11-16 22:59

痠痛何解／擺脫痠痛 這件事情最基本

2019-11-16 22:55

痠痛何解／肩腰手術患者年增 地區醫院也有專精

2019-11-16 22:55

痠痛何解／肩痛腰痠不是老人專利 5、60歲患者最多

2019-11-16 22:54

3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

2019-11-16 22:49

林志玲南美館世紀婚禮前夕 全國博物館論壇台南舉辦

2019-11-16 22:48

家長惜命命 拒打公費流感疫苗主因竟是「怕孩兒痛」

2019-11-16 22:46

願景工程加碼贊助g0v獎助金 助民眾監督河流工程愛環境

2019-11-16 20:10

真失智還是假失智？名醫破除失智症迷思

2019-11-16 20:00

地圖邊緣的概念？網友查Google街景圖驚見結界堵巷阻出路

2019-11-16 20:00

媽媽永遠愛你！水餃影片太感人 網友：害我淚崩

2019-11-16 18:33

保密防「跌」 骨科醫師：全台700萬人有骨鬆問題

2019-11-16 17:22

原本連鼓棒都握不住！10歲罕病童 擊鼓展現生命韌性　

2019-11-16 17:08

感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42

美食拼盤／「青樓」創意菜 一吃上癮

2019-11-16 13:57

美食拼盤／天冷吃鍋 一鍋暖到骨子裡

2019-11-16 13:56

美食拼盤／「食在好台」 品嘗記憶中美好滋味

2019-11-16 13:54

自助搬家不必求人

2019-11-16 13:37

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

器捐接力路跑 千人接棒傳遞愛

2019-11-16 13:13

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

是我自己選擇分手…母驚見小六女「超狂情書」 網笑虧：爸爸選好槍了嗎？

2019-11-16 12:00

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

張榮發基金會「陪跑」 帶更生人回家

2019-11-16 00:03

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51
看更多

熱門文章

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

2019-11-16 09:00

明天變天！氣象局：下周水氣進來 濕到周末

2019-11-16 08:57

志玲姐姐婚紗曝光！原來是這樣典雅的款式

2019-11-16 19:15

吳德榮：今溫差14度 第27號颱風下周恐生成

2019-11-16 07:40

傳星宇航空11月底搶先開票 旅行社回應了

2019-11-16 10:49

「Uber之戰」租賃小黃互不讓 交部再拋網約車多派遣

2019-11-16 13:02

雨傘及外套準備好！一張圖看天氣如何由暖熱轉濕涼

2019-11-16 21:31

牛排、龍蝦＋薯條吃到飽＝980元！加100再享紅白酒暢飲

2019-11-16 16:38

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

2019-11-15 23:55

在台北吃地瓜球都是「盤子」？網曝夜市價差好驚人

2019-11-16 10:16

薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31

每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲　單身者桃花飛

2019-11-16 00:00

長者變馬路三寶 恐是失智警訊

2019-11-15 23:51

好市多拿鐵特價 他搶購一大車貼紙板「有人的別拿」

2019-11-16 13:00

CP值超高！Jo Malone創始人、ZARA聯手推8款夢幻香水

2019-11-16 15:59

艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀

2019-11-16 12:44

信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21

金門野生小水獺跨海治療 獸醫師保育員照顧要變裝

2019-11-16 07:17

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

【母女之間】敏慧／老媽的祝福

2019-11-16 06:00

【我見我思】余蕙蘭／誰最懂你

2019-11-16 06:00

影／驚喜！無人機拍到好奇鯨魚 游向衝浪客打招呼

2019-11-16 15:26

真失智還是假失智？名醫破除失智症迷思

2019-11-16 20:00

集集車禍石虎回家了 戴項圈肩負調查任務

2019-11-16 14:50

老天都賞臉 器官捐贈接力路跑千人響應

2019-11-16 11:07

公費流感疫苗 雙北、宜蘭加碼 擴大施打族群

2019-11-15 23:31

保密防「跌」 骨科醫師：全台700萬人有骨鬆問題

2019-11-16 17:22

全球果實計劃第二波 微熱山丘新品日本青森「蘋果派」

2019-11-16 14:02

【親子之間】優果媽／以高蹺鴴為師

2019-11-16 06:00

媽媽永遠愛你！水餃影片太感人 網友：害我淚崩

2019-11-16 18:33

早產兒「先天不良」 醫師提醒最好追蹤到10歲

2019-11-16 18:36

下周天氣轉濕冷！居家換季「收納、除濕神器」快買一波

2019-11-16 13:55

錯過黃金治療期 肉毒桿菌中毒半年仍帶鼻胃管

2019-11-16 12:08

超跑國道拖吊最高2萬元 明年上路

2019-11-15 23:55

中國大陸今年累積3例鼠疫 疾管署評估發布旅遊疫情警示

2019-11-16 19:15

原本連鼓棒都握不住！10歲罕病童 擊鼓展現生命韌性　

2019-11-16 17:08

那些年追的台鐵彩繪列車…2020鐵道月曆下周四開賣

2019-11-16 10:49

「高級灰」讓都會男變帥氣時髦 皮帶附腰包很可以

2019-11-16 18:08

感動比傷心多 器捐是給家人最後的禮物

2019-11-16 14:42

治心律不整 台大醫院找到新利器

2019-11-15 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top