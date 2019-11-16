痠痛何解／年紀輕輕舉手困難 五十肩快變成四十肩

2019-11-16 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



工作時緊盯螢幕，手握滑鼠，下班後又常滑手機，許多年紀輕輕的上班族都有過肩膀痠痛的不適經驗。有醫師開玩笑說，隨著肩膀痠痛患者年輕化，再過幾年，或許「五十肩」一詞就可能改名「四十肩」。

高雄長庚醫院骨科系運動醫學科主任周文毅表示，肩膀、腰部以及膝蓋是人體中最容易痠痛的三大部位，其中造成肩膀痠痛的主因為五十肩、肌腱炎、肌腱斷裂。

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嘉義長庚榮譽院長徐文蔚表示，五十肩正確醫學名詞為「沾黏性關節囊發炎」，這是造成肩膀痠痛的主因，其次為旋轉肌受傷、破裂、發炎。初步檢查方式為理學檢驗，實地觀察，看看患者手臂活動是否受限，如有需要，則需進一步影像檢查確診。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬說，復健科確診肩膀痠痛原因時，以超音波為主，範圍包括肌肉、韌帶、關節、肌腱、筋膜、關節等等，從表淺至深層，均可仔細觀察，找出問題。

周文毅指出，不管是骨科、復健科，想要確定痠痛病因，都必須先做X光、超音波，觀察骨頭是否病變或是受傷，如果難以確認病因，就有必要轉至區域醫院、醫學中心就醫，透過高解析超音波或核磁共振來確定病因，觀察肌腱等軟組織是否病變異常。

周文毅解釋，五十肩病人就是肩膀關節太緊、嚴重沾黏，原因以年老退化或嚴重骨刺居多。治療一般可分為三大階段，首先以消炎藥物、復健（拉腰、電療、熱敷等）為主，如果無效，則會進階至增生療法，例如，使用體外震波或是自體血小板注射。要是持續痠痛，就必須考慮外科手術。

徐文蔚指出，如果五十肩症狀輕微，通常以服用止痛藥物、持續復健，或施打類固醇。如果持續復健不見好轉，症狀嚴重則需施以「肩關節鏡微創術」，鬆開沾黏組織，並清除骨刺，術後必須持續復健。不過實際上因為五十肩接受手術的患者並不多。

肩痛的原因除了五十肩，最常見的是肩旋轉肌受傷、破裂、發炎，這類病患接受手術的機率也較高。周文毅以衣服來形容肩旋轉肌腱，如果一件衣服洗了數十次，質料就會變薄，肩旋轉肌也是如此，歷經無數次使用後，就會變薄，產生破裂，必須施以「肩旋轉袖破裂修補術」，又依症狀嚴重程度，區分為「小破裂」、「大破裂」等兩種手術。

「肩旋轉袖破裂修補術」屬傳統手術，一般來說，傷口約4、5公分，復原較慢。也有人選擇「肩關節鏡微創術」，只需在患部打4至5個小洞，每個洞僅約0.5公分，因傷口較小，術後恢復快也較不痛。

不過，如果單從治療效果來看，拉長時間至術後二至三年，這兩種手術的治療效果差不多。目前健保給付「肩關節鏡微創術」，也給付金屬釘醫材，但如果病人選擇線釘則需自費。

健保大數據顯示，107年「肩關節鏡微創術」申報件數為4997件，「肩旋轉袖破裂修補術」大破裂手術件數為5770件、小破裂則有1880件，全部合計手術件數為1萬2647件。

肩膀疼痛的物理復健，健保大數據統計，107年全國因肩部疾病接受物理治療的件數接近220萬件，至於中醫針傷整復則有18萬4000多件、針灸16萬5000多件。

進一步分析物理治療，以冷敷、熱敷項目最高，達到186萬6千件，其次為向量干擾181萬2千件、牽拉運動88萬9千件、鬆動術85萬7千件、運動治療77萬1千件等。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，熱敷為物理復健治療的基本項目，有如運動前的暖身，透過熱敷，達到放鬆效果，拉開關節囊，讓之後其他物理治療項目效果能夠更好，並降低復健過程的疼痛感。

謝霖芬指出，在復健科治療上，包括熱敷電擊等項目，均可再細分為簡單、中度、複雜、更複雜等四級，依照所需時間、病況，以及使用醫療器材或是復健師親力親為。