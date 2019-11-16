痠痛何解／肩腰手術患者年增 地區醫院也有專精

2019-11-16 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



腰痠肩痛患者增加，檢查及手術件數逐年攀升。健保署長李伯璋指出，根據健保統計各醫院施術量，仔細觀察，發現許多社區型的醫院對骨科手術格外專精。他建議，不一定需要奔波到大型醫學中心苦苦等候，也能找到經驗豐富的醫師做手術。

健保統計顯示，針對肩旋轉肌修補術及肩關節微創手術，醫學中心施術前三名為台北榮總、台中榮總、高雄長庚；區域醫院前三名為國軍桃園醫院、雙和醫院、嘉基；地區醫院前三名是桃園長庚、郵政醫院、義大癌症醫院。

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至於腰部相關的脊椎減壓或脊椎融合術，醫學中心手術件數最多是林口長庚、台北榮總、中國附醫；區域醫院為義大醫院、雙和醫院、童綜合醫院；地區醫院則是七賢脊椎外科醫院、中正脊椎骨科醫院、中山醫院。

手術之前，必須精確診斷。五十肩或旋轉肌傷害等肩膀疼痛的患者接受的檢查，以Ｘ光為大宗，隨患者人數成長，平均每年增加一萬件，去年總共做了11萬8千多件。

其次為超音波，近三年從1萬3千多件成長至1萬7千多件。核磁共振則從8千多件，在三年內成長到1萬1千多件，成長幅度達四成，增幅高於超音波和Ｘ光，獲得的健保給付也最多，總點數高達7283萬點，是超音波的8倍、X光的3倍。

腰痛患者的檢查件數近三年成長大約二到四成，也以Ｘ光檢查最常見，近三年執行件數增加兩成，到去年已達70多萬件，核磁共振件數居次，近三年每年成長4千到7千件，去年達6萬多件；超音波較少使用，過去兩年都是2千多件。考慮開刀 需高階影像評估

李伯璋表示，影像檢查有順序，以肩膀旋轉肌診斷來說，經Ｘ光檢查、超音波檢查，若醫師認為需要手術，術前可能需透過核磁共振明確知道病灶位置、範圍、嚴重性。

腰部疼痛問題也是相同的程序。李伯璋表示，健保署透過醫療資訊雲端查詢系統，建立醫療影像上傳與調閱分享的雙向互通機制，鼓勵醫師先調閱後再判斷，以減少病患電腦斷層及核磁共振檢查次數，減少病患成本，也可節省健保醫療費用。

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，肌肉骨骼的耐用度有其年限，五十歲後會感到明顯退化，高齡社會來臨，與老化相關的肩膀、腰部疾病人數逐年增加。另外，專精於這方面服務的醫師和醫院增加，讓更多患者浮現出來。不過，林頌凱臨床觀察，罹患肩腰疾病的人口可能更多，只是很多還沒有症狀、有症狀卻沒就醫，或自行尋求按摩等非健保自費治療，未被列入統計。

馬偕醫院復健科主任姜義彬分析，過去檢查技術不發達，有些病人僅被診斷為不明原因肩痛，近年復健科醫師專業養成已將超音波檢查及判讀列為必修，許多過去不明原因的患者已被做出正確診斷，也可能使診斷人數上升。

姜義彬表示，傳統Ｘ光照不到軟組織，但是超音波影像可以，除了當檢查工具，還能作為治療引導，幫助醫師精準地將治療藥劑注射在正確部位，或幫助關節擴張術進行得更精確，在肩部疾病的治療上很有幫助。不過，在腰部疾病的檢查上，超音波很容易被骨頭擋住，所以比較少用，但小關節韌帶肌肉等軟組織，還是可以用超音波看得很清楚，所以要看醫師的目的是什麼，再決定最恰當的檢查工具。

姜義彬表示，相較於電腦斷層，超音波儀器價格低廉，在專業人員判讀下，準確度也很不錯，可以避免患者接受太多不必要的檢查，在醫療經濟效益上，算是性價比（CP值）很高的檢查及治療選擇。

肩、腰手術件數逐年增加至於接受手術人數，也呈現增加狀態，近三年因五十肩或旋轉肌傷害等，接受相關手術者從105年的9459件，至107年成長為1萬2647件。107年分別是「肩旋轉肌破裂修補術─小破裂」1880件，「肩旋轉肌破裂修補術─大破裂」5770件，肩關節鏡微創手術4997件。

近三年因腰椎滑脫、腰椎狹窄、椎間盤突出接受脊椎手術人數，從4萬7025人增加為5萬1千多人，107 年接受脊椎融合術有4萬2千多人，脊椎減壓手術有2萬9千人，有人同時接受兩種手術。

統計顯示，接受手術人數與診斷人數有不小落差，肩腰痛的病人還是以保守治療為主。林頌凱表示，許多民眾很恐懼手術，特別是脊椎手術，治療流程上也會先以非侵入的保守治療為第一線。

如果工作及生活習慣需要調整的都調整了，吃藥、打針、復健也都做了，效果還是不好，經評估該做手術還是要做。