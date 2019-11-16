痠痛何解／擺脫痠痛 這件事情最基本

2019-11-16 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



腰痠背痛是現代人的文明病，常見症狀就是下背痛跟肩痛。兩者雖不致命、但疼痛具延續性，因此如何預防相當重要，維持良好姿勢、運動為關鍵。

萬芳醫院復健科主治醫師歐陽進翰表示，五十肩除伴隨疼痛，甚至無法完成日常生活如舉手、梳頭、扣內衣等動作。好發族群是中年女性，因許多家事需要用到手臂上舉的動作，肩關節使用過度而發生病變。

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另外像車禍等導致手臂骨折受傷上石膏，長久肩關節不動也可能造成關節囊膜沾黏；肩膀因外力受過傷、糖尿病患等，都可能發生五十肩。

歐陽進翰說，五十肩的疼痛在臨床分為三期：發炎、沾黏、解凍期，每個患者時間長短略有差異。前三個月多為發炎期，肩膀、上臂或手肘等部位連休息時都感覺痛，活動已開始受限，如手臂無法完全舉直；沾黏期則感到疼痛度稍緩，但此時關節囊已經沾黏，疼痛跟僵硬感同時存在；解凍期則是疼痛感明顯減輕，但手臂伸展角度已明顯受限。

在五十肩的預防上，歐陽進翰說，日常生活應減少提重物，避免突然舉肩過高外，維持良好姿勢與持之以恆運動，才有預防效果。建議年長民眾在家時，可做些簡易運動來增加肩關節活動力。

肩痛的另一個原因，常來自旋轉肌受傷。旋轉肌是由棘上肌、棘下肌、小圓肌、肩胛下肌等四條肌肉包覆肱骨而成，以維持肩膀做出旋轉、外展、內轉等動作時的穩定。

如何避免旋轉肌破裂？歐陽進翰表示，旋轉肌會破裂，主要與運動傷害、外力受傷如車禍、發炎、年長退化等有關。民眾應避免東西搬上搬下、較高頻率肩旋轉或長時間得舉手等動作，像是殺球、刷油漆、搬運等。平時就應鍛鍊肩部肌力，運動時則須充分熱身、放鬆、伸展，若肩膀曾受傷，應盡量避免上述動作，或過程中應適度休息。

下背痛的預防，萬芳醫院麻醉科主治醫師許安智表示，下背痛的發生原因眾多，可能與體質、遺傳、生理周期甚至年長老化有關，但不良姿勢造成肌肉力量及鬆緊度不一而發生疼痛，是最常見因素，所以無論在坐或站甚至是動態活動時，都必須保持良好的姿勢，讓每個關節能平均承受壓力。

歐陽進翰說，預防下背痛應保持正確站姿、坐及彎腰動作等。如取物時別突然彎曲腰椎，而是維持脊椎挺直，並利用髖關節與膝關節屈曲蹲下來取物；平時站立時，應挺直背部、胸部、縮小腹使下背變平；而坐著時，上半身應維持直立姿勢；環抱物品時，重量不可太重、物品應越靠近身體越好。