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痠痛何解／肩痛腰痠不是老人專利 5、60歲患者最多

2019-11-16 22:54聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

台灣步入高齡社會，肌肉骨骼退化相關疾病患者增多，許多人都曾經歷過手舉不起來、腰怎麼動都痛的難熬歷程。有些人跑了很多科，做了很多檢查，找不到明確的診斷，也感受不到治療明顯效益；有些人比較幸運，很快找到問題，經吃藥復健甚至手術，揮別疼痛，回到正常生活。「健保大數據」探討常見的兩大腰、肩問題，提供民眾就醫參考。

在肩痛族群中，最常見的診斷包括沾黏性關節囊發炎，也就是俗稱的五十肩，還有旋轉肌受傷、破裂、發炎者。根據健保署統計民國105年至107年申報資料，有五十肩或旋轉肌傷害等診斷者，近三年平均每年成長一萬人，去年已達26萬5000多人。

腰痛族常見的問題則是腰椎滑脫、腰椎狹窄、椎間盤突出，健保署統計民國105年至107年申報資料，患者人數每年增加兩萬人，三年內就從44萬多人增加到48萬3千多人。

痠痛常是累積傷害所引起，從健保統計也發現，腰痠肩痛明顯是中年人的「宿疾」，患者高峰集中在40歲到69歲，40歲以下及70歲以上的患者人數較少。

分析健保統計，有五十肩或旋轉肌傷害者，女多於男，女性是男性1.3倍，年齡以50到59歲最多，其次為60到69歲、40到49歲；至於腰痛則相反，被腰痛困擾的男性多於女性，男性人數是女性的1.1到1.2倍，患者年齡明顯集中在60到69歲，其次是50到59歲。

不過，從痠痛、疼痛到接受手術治療，還有一段距離，推測應與患者病情程度、主觀意願等因素有關。

去年有五十肩或旋轉肌傷害等診斷者有26萬5千多人，但接受相關手術如肩旋轉肌破裂修補術及肩關節鏡微創手術者，約為1萬2647人；去年因腰椎滑脫、腰椎狹窄、椎間盤突出而腰痛者48萬3千多人，但接受脊椎手術人數約5萬1千多人。

李伯璋自己和家人也分別經歷過肩膀或膝蓋忽然受傷疼痛的經驗，在幾次的處理過程中，李伯璋發現疼痛和動作不方便，對於病人的耐心是很大考驗。

李伯璋表示，雖然都記得醫師或治療師囑咐需暫時休息、練習某些伸展或運動，心裡也知道應該要配合一段時間才會看到效果，但有時候人就是會忍不住心急，想要更快一點。因此他能夠理解很多病人沒有耐心完成療程，或到處看診想找尋更快速療法的心情。

李伯璋希望提醒醫療團隊，病人是最清楚自己疼痛部位和特性的，當醫師遇到詳細記錄、闡述狀況的病人，不要馬上覺得病人是在挑戰自己的專業。不妨換個角度想，其實多傾聽，就可以發現很多有意義的細節，這些或許就是有助鑑別診斷的關鍵資訊。

當病人看到醫師願意翻閱自己病歷、參酌自己提出的資訊，心情都是很欣慰的，醫病間就因為這樣多一分的理解，建立了互相支持和信賴的基礎。

李伯璋也提醒病人要多點耐心，配合治療，可以多利用健康存摺的紀錄和資訊，了解自己的狀況，並且跟醫師討論。如果對於治療的效果有疑慮，可以提出來和醫師或治療師討論，共同做出最好的決策。若需開刀大數據提供經驗參考

李伯璋說，保守治療是第一線，但如果病況嚴重到一定程度，還是要考慮手術。他知道許多民眾很排斥動手術，特別是在脊椎，社會大眾對於「開龍骨」這件事格外緊張，就怕術後會癱瘓，連累家人，所以許多人即便痛苦不已也不開刀。

李伯璋表示，其實絕大部分醫師都很小心，現在也有很多微創新技術，可以減少出血、加速復原，併發症也較少，民眾應有耐心，多方打聽，參考資料，尋求手術經驗較為豐富的醫師。

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微創手術醫師患者

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