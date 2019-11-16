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3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

2019-11-16 22:49聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

公費流感疫苗昨天正式開打，創下史上最晚開打紀錄。避免校園群聚，學生納入第一波接種對象，但根據衛福部疾管署統計，每年約有三成學生不願接種，七成接種率使集體保護只在及格邊緣，醫師憂心，今年公費流感疫苗延後施打又分批接種，學生接種率若不提升，將成防疫漏洞。

年紀愈小流感接種率愈低，疾管署公布的流感疫苗接種計畫成果中，分析前年各級學校接種情形，國中接種率達七成八最佳、其次為高中職七成七，國小為七成四位居最後，而去年校園整體接種率僅七成。

台大醫院兒童感染科主任黃立民說，公費流感接種率七成，只能算是達到「集體保護的臨界值」。過去公費流感疫苗未分階段接種，加上今年接種得晚，校園接種率又只有七成，極可能無法防堵今年的流感疫情，以今年的特殊情況來看，接種率至少要達到八成，才能安穩度過這次的流感高峰期。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，校園接種率去年會降至七成與疫苗瑕疵事件有關，家長擔心疫苗品質，使接種率降低，更因為回收60萬劑，使部分高中沒機會接種。

羅一鈞說，今年流感疫苗首度從過去的三價升級至四價，有信心能提高接種率，並以八成接種率為目標，也將積極宣傳鼓勵接種。

黃立民說，部分學校恐無法在明年一月前打完所有學生，建議家長確定學校接種時間，若在明年一月後才施打，應檢視家中人口是否眾多，家有65歲以上長者或嬰幼兒，建議先自掏腰包施打自費流感疫苗。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成提醒，勤洗手、戴口罩可有效降低感染機會，教師也應提醒學生發燒落實在家休息，24小時無發燒，再恢復上班、上課，避免校園疫情擴散。

今年公費流感疫苗首度升級為四價，昨天正式開打，專家憂心今年校園接種率若未提升至八...
今年公費流感疫苗首度升級為四價，昨天正式開打，專家憂心今年校園接種率若未提升至八成，恐無法平安度過流感高峰。記者魏翊庭╱攝影
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流感疫苗發燒疫情

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