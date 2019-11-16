3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

2019-11-16 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



公費流感疫苗昨天正式開打，創下史上最晚開打紀錄。避免校園群聚，學生納入第一波接種對象，但根據衛福部疾管署統計，每年約有三成學生不願接種，七成接種率使集體保護只在及格邊緣，醫師憂心，今年公費流感疫苗延後施打又分批接種，學生接種率若不提升，將成防疫漏洞。

年紀愈小流感接種率愈低，疾管署公布的流感疫苗接種計畫成果中，分析前年各級學校接種情形，國中接種率達七成八最佳、其次為高中職七成七，國小為七成四位居最後，而去年校園整體接種率僅七成。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台大醫院兒童感染科主任黃立民說，公費流感接種率七成，只能算是達到「集體保護的臨界值」。過去公費流感疫苗未分階段接種，加上今年接種得晚，校園接種率又只有七成，極可能無法防堵今年的流感疫情，以今年的特殊情況來看，接種率至少要達到八成，才能安穩度過這次的流感高峰期。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，校園接種率去年會降至七成與疫苗瑕疵事件有關，家長擔心疫苗品質，使接種率降低，更因為回收60萬劑，使部分高中沒機會接種。

羅一鈞說，今年流感疫苗首度從過去的三價升級至四價，有信心能提高接種率，並以八成接種率為目標，也將積極宣傳鼓勵接種。

黃立民說，部分學校恐無法在明年一月前打完所有學生，建議家長確定學校接種時間，若在明年一月後才施打，應檢視家中人口是否眾多，家有65歲以上長者或嬰幼兒，建議先自掏腰包施打自費流感疫苗。