林志玲南美館世紀婚禮前夕 全國博物館論壇台南舉辦
2019-11-16 22:48
聯合報 記者陳宛茜
／即時報導
第一名模林志玲明天將在台南美術館一館舉辦世紀婚禮，這將是台灣公立博物館舉辦的首場私人婚禮，也讓人們對博物館的角色有新的想像。「2019全國博物館論壇」今天於台南另一間同是古蹟改造的博物館：國立台灣文學館，召開首場分區論壇。
文化部長鄭麗君表示，過去博物館做為國家工具，但當代的博物館應有更深刻的視野，思考自身的重要性及應扮演的社會角色，重新為社會、公眾存在。她指出，博物館除了過去知識傳播者的角色外，未來可能是社會倡議者、關懷者，可以進一步透過說故事讓博物館跟生活更連結，從被動的等待公民走進來轉化成主動提供多元平權服務，或者結合數位工具讓博物館更具影響力，甚至進入國際，成為一個讓公民思辨、學習、對話的文化公共場域。
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鄭麗君表示，文化部未來將持續藉由文化基本法、博物館法等法律保障與規定，以及相關政策工具、計畫，支持及協助博物館在組織、制度、人力、預算等進行結構性的調整。論壇的相關意見也將彙整為博物館政策白皮書，具體落實於未來施政。
文化部將於11月23日（中區）、12月7日（東區）及12月22日（北區）辦理另外3場次分區論壇，歡迎對博物館政策有興趣之從業人員、一般民眾及公民團體踴躍參加。論壇報名及活動詳情，請上2019全國博物館論壇網頁： https://www.2019museumforum.tw/。
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