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家長惜命命 拒打公費流感疫苗主因竟是「怕孩兒痛」

2019-11-16 22:46聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

校園公費流感接種率約七成，無法提高接種率的原因以「家長怕孩子痛」為最大宗，其餘拒打理由也千奇百怪，怕影響課業、經不起發燒副作用、打了也沒辦法百分百預防等，專家分析，影響校園接種率最大原因不在學生，而是家長，這群家長多數對流感疫苗沒信心。

台大兒童感染科主任黃立民說，公費流感疫苗非強制施打，但多數高中職學生看朋友打也會跟著打，國中前的學生接種，就得看家長臉色，一旦家長不願在通知醫院書上同意簽名，即使學生熱血捲袖，醫護也無法幫忙接種。

育有一子的王太太，過去認為流感無須接種疫苗，多年前決定讓剛上小學的兒子接種看看，卻仍染上流感，王太太指責「讓孩子挨針卻無法百分百預防」，之後政府如何宣傳也不願再讓兒子挨痛。

去年流感疫苗出現瑕疵新聞頻頻放送，林太太受到影響，也不讓兒子冒險，她堅信只要生活作息正常、多補充營養、保持良好衛生習慣，兒子就能遠離流感。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，不願接種公費流感疫苗前三大原因，第一為家長怕小孩痛或哭鬧，第二為疫苗副作用會影響課業表現、第三為家長不信任疫苗效果。

羅一鈞說，今年流感疫苗升級為四價，過去提供的三價公費流感疫苗，世界衛生組織在選株上容易猜錯，也使保護效果打折，如今升級為四價猜錯機率降低。

家長不願讓學生施打疫苗的原因，多數帶有錯誤迷思，像打疫苗就不會染上流感等，他強調打疫苗仍有感染機率，但與未施打相比低，且施打疫苗者即使染上流感，流感症狀也會較輕，也將會積極宣傳正確資訊以提升接種率。

校園公費流感疫苗拒絕接種最大原因是家長怕孩子痛。圖╱本報資料照
校園公費流感疫苗拒絕接種最大原因是家長怕孩子痛。圖╱本報資料照
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流感疫苗發燒衛福部

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