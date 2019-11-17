戴呼吸器學鼓…罕病童擊出生命韌性

2019-11-17 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



罕病童連敏哲昨在頒獎典禮上打鼓，傳達生命熱情。 記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

就讀小三的連敏哲，從小仰賴呼吸器呼吸、胃造口灌食，雙手連握筆都有困難。起初把打鼓當復健，卻意外被鼓聲吸引，即使身體有著種種限制，仍不敵他熱愛擊鼓的熱情，昨他在王月蘭慈善基金會頒獎場合上演出，以鼓聲傳達永不放棄的生命。

財團法人王月蘭慈善基金會董事長王文洋，以大媽之名創辦的基金會，近十年扶助逾千名弱勢學童，今年首度開辦月蘭獎。王文洋表示，拉需要幫助的孩子一把，是基金會創立初衷，也是他的大媽、王月蘭女士再三叮囑，盼能拋磚引玉，帶動社會「善」的能量循環。

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線狀體肌肉病變的罕病童連敏哲，是獲獎學童之一，從小需仰賴呼吸器及胃造口灌食，外出得靠電動輪椅加上近廿公斤的維生設備。連爸爸說，敏哲接觸打鼓至今已兩年多，起初僅當作復健，他卻愈打愈有興趣，如今還能譜出自創曲。

連媽媽回憶，當初幫兒子找音樂教室學鼓，困難重重，有些老師看見戴著呼吸器的孩子就拒收，尋尋覓覓，終於找到願意教鼓的老師，敏哲因雙手握力不足，連鼓棒都握不住，掉棒幾乎是練習的常態，透過辛勤練習，如今敏哲已可完整演出，自信享受在舞台上發光發熱的模樣。