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雨傘及外套準備好！一張圖看天氣如何由暖熱轉濕涼

2019-11-16 21:31聯合報 記者陳智華╱即時報導

有陽光的好天氣，明天還有一天。白天舒適溫暖，日夜溫差大，但東半部明天將轉局部陣雨，周一、周二北部和東部要變濕涼了。

氣象局臉書粉絲專頁今天貼出一張圖，讓民眾了解這幾天天氣如何從晴到雨，從暖熱到濕涼，民眾一定要適時增添衣物，避免感冒。

氣象局說，明天(17日)各地白天依舊舒適溫暖，高溫約27至30度，南部更可達31度，不過清晨低溫約17至20度較偏涼，日夜溫差大。由於第26號颱風「海鷗」有些外圍水氣順著偏東風移入，東半部、恆春半島及基隆北海岸將轉為有局部短暫陣雨，西半部仍為多雲到晴的天氣。

下周一(18日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意；這波東北季風水氣較多，海鷗颱風提供一些水氣，北台灣有短暫陣雨，花東及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也會增多。北部高溫約24度，低溫約18度。中部花東高溫約29度，南部仍有31度。

下周二、下周三(19日、20日)東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其中東北部地區降雨較持續，中南部平地多雲；氣溫方面，北台灣整天偏涼，尤其下周二北台灣即使高溫也只有約20度，下周三氣溫稍微回升，中南部地區早晚仍有涼意。

周日白天舒適溫暖，日夜溫差大，但東半部將轉局部陣雨，周一、周二北部和東部要變濕涼...
周日白天舒適溫暖，日夜溫差大，但東半部將轉局部陣雨，周一、周二北部和東部要變濕涼了。圖╱氣象局提供
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周一、周二北部和東部要變濕涼了。報系資料照
周一、周二北部和東部要變濕涼了。報系資料照
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