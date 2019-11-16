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願景工程加碼贊助g0v獎助金 助民眾監督河流工程愛環境

2019-11-16 20:10聯合報 記者鐘聖雄／即時報導

2019g0v「公民科技創新獎助金」今下午於華山文創中心揭曉，今年度獲獎者分別是透過開源、科技力量，協助改善政府勘災效率、公開資訊透明化、協助身障者圓夢的五組團隊。聯合報系願景工程也加碼頒發10萬元獎金給「大河小溪全民齊督工」計畫，肯定他們對台灣溪流整治、自然環境保育，以及監督政府工程做出的貢獻。

願景工程報導總監梁玉芳表示，2018年時願景工程推出〈找希望救水路〉專題報導，也是抱著拆除不必要工程，讓野生動物能親近溪床攝取水分的初衷，如今竹圍工作室結合科技力量，讓一般人能用最簡便方式「關注」周遭河流，並即時獲得河川工程資訊，能幫助到台灣更多溪流與動物，因此選擇加碼贊助，希望該計畫可以獲得更大影響力。

除了「大河小溪」外，今年獲得公民科技創新獎助金的另外四組團隊，分別是結合無人機拍攝技術與 AI 深度學習，加速政府鑑定農損的「農業災損幾多錢」計畫、協助民眾向政府申請開放資料的「資料申請小幫手」計畫、運用開源硬體與3D列印技術，協助身障者圓夢的「台灣神手開源義肢」計畫，及帶領民眾監督政治人物金流的「金流百科」計畫。每個獲獎計畫，可得到30到50萬元不等獎助金。

「大河小溪全民齊督工」計畫由竹圍工作室發起。透過科技力量，一口氣將台灣2500條河川溪流，及1500條區域排水資料，放到「河川資流關鍵字資料庫，並與中研院合作，讓民眾也能將河川調查資料讓傳到地圖平台上，協助全民一起關注河川，避免政府再以「野溪整治」之名，行破壞生態之實。

「台灣神手開源義肢」計畫由「有搞頭實驗室」發起，觀察台灣身障者多半也是經濟弱勢，卻得負擔昂貴的義肢才能找到好工作，很不合理，投入開發「公益」、「開放」的義肢，再結合 3D 列印技術，讓身障者得已用經濟實惠的價格，實現「自己的義肢自己做」的理想。此外，他們還和金曲歌王謝銘祐合作，打造適合彈吉他、打鼓的開源一隻，為身障朋友一圓音樂夢。

「農業災損幾多錢」計畫由中興大學團隊主掌，採用無人機拍攝農產品受災影像，再運用圖像辨識與3D建模技術，快速量化災損程度，大幅提升勘災公信力與農民獲得補助速度，也能加速農地復耕。團隊指出，過去政府用人工方式鑑定農損，可能得花上30天，如今他們可在一、兩天內就得出鑑定結果，準確率更高達 96%。

資料小幫手團隊指出，過往民眾依政府資訊公開法向有關機關申請資料時，約有一成五民眾被「已讀不回」、五成民眾直接被拒絕，或者答應後結果不了了之。為解決這樣的困境，小幫手團隊打造資訊揭露平台，讓政府處理民眾公開資料要求的結果、進度曝光，更進一步協助公務機關改造資料申請後台，讓民眾能提升申請成功率，扮演政府和民眾間的協助者。該團隊同時也獲總統盃黑客松「卓越團隊」獎項肯定。

「金流百科」是政治獻金公開計畫 2.0，不只全面公開政治人物的政治獻金、公投募款專戶金流，還與政府標案資料連結，能讓民眾看出政治獻金捐獻者，在選後是否有獲得公開標案，希望可以藉此讓「官商勾結、利益交換」的陋行無所遁形。

願景工程報導總監梁玉芳表示，2018年時願景工程推出〈找希望救水路〉專題報導，也...
願景工程報導總監梁玉芳表示，2018年時願景工程推出〈找希望救水路〉專題報導，也是抱著拆除不必要工程，讓野生動物能親近溪床攝取水分的初衷，如今竹圍工作室結合科技力量，讓一般人能用最簡便方式「關注」周遭河流，並即時獲得河川工程資訊，能幫助到台灣更多溪流與動物，因此選擇加碼贊助，希望該計畫可以獲得更大影響力。圖／g0v提供
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2019g0v「公民科技創新獎助金」今下午於華山文創中心揭曉，今年度獲獎者分別是...
2019g0v「公民科技創新獎助金」今下午於華山文創中心揭曉，今年度獲獎者分別是透過開源、科技力量，協助改善政府勘災效率、公開資訊透明化、協助身障者圓夢的五組團隊，聯合報系願景工程也加碼頒發 10 萬元獎金共襄盛舉。圖／g0v提供
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聯合報系願景工程加碼頒發10萬元獎金給「大河小溪全民齊督工」計畫，肯定他們對台灣...
聯合報系願景工程加碼頒發10萬元獎金給「大河小溪全民齊督工」計畫，肯定他們對台灣溪流整治、自然環境保育，以及監督政府工程的貢獻。圖／g0v提供
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身障者義肢願景g0v

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