真失智還是假失智？名醫破除失智症迷思

2019-11-16 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 ／桃園即時報導



失智長者經常會出現蒐集衛生紙、衣服等行為，甚至有家屬向醫師敘述失智長者聰明到會自製工具，從回收箱釣出回收衣到家中收藏，家屬不禁懷疑老人家是真失智還是假失智？還有家住台北的失智長者走失，最後是被高雄警方發現通報的案例，行動力怎麼比正常人還厲害？這些來自真實照顧者的困擾，今天都在「失智友善照護開講」天晟醫院場次中一一獲得解答，250多位民眾踴躍參加，還增開視訊場，同步吸取失智症新知。

由桃園市政府衛生局主辦的「失智友善照護開講」今天同時在中壢天晟醫院、聯新醫院登場。桃園市政府衛生局副局長陳麗娟於天晟醫院致詞時指出，桃園市的失智症者推估約兩萬人，由於患者的程度不一，桃園市目前有四家失智症共同照護中心、十七個服務據點以及廿家提供非藥物療程的單位可以提供照顧者協助，若有任何需求，只要記住撥打1966長照服務專線詢問，善加利用長照資源，減輕照顧負擔。

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聯合報長期關注失智症議題，因此聯手天晟醫院開講，天晟醫院院長蔡芳生提醒照顧者千萬別獨撐，有政府與醫療單位的資源可以依靠。此外，由林口長庚醫院神經內科醫師徐榮隆教大家辨識健忘還是失智？接著由天晟醫院失智共照中心主任黃杰誠教民眾預防失智症以及如何運用相關資源。

徐榮隆指出，相較癌症有5年的存活期，失智症者的病程約10年左右，在不同階段，照顧家屬要面臨病患各種不同的變化與挑戰，很多人是處於「早上上班、晚上值班」的照顧壓力當中。甚至因為失智者對於時間混肴，日夜顛倒，成為家中的「外國人」，過著和家屬不同時區的生活，令家人痛苦萬分。

徐榮隆表示，早、中、晚期失智症的症狀都不一樣，例如早期失智症會表現在記憶和語言，例如容易忘記近期的事物、時間順序有問題等；他說從中度一年半就可能進到中重度，接著家屬會發現幾乎每半年表現更退化，例如洗澡需要人協助、吃飯掉滿地等。到了晚期會有肢體不協調、吞嚥困難，最後進入失禁、無法自理的失能狀態，幾乎每一年就會有變化。雖然失智症至今沒有藥物可以治癒，但徐榮隆強調透過藥物與非藥物治療可以增加為病患與家屬爭取多一些清醒、可以互動的時間，未來將成為家人間很重要的記憶資產。

黃杰誠則表示，除了失智症中最常見的阿茲海默症之外，血管型失智症是第二名，若中風次數愈多，失智的風險愈高。另外，他也提到，失智症者到晚期長期臥床，死亡原因是感染，包括肺炎、尿道感染等，在國外失智症的死亡率已經與癌症並論。

「失智症可以預防嗎？」黃杰誠回覆現場民眾最關注的問題時舉出四大預防方法：分別是吃地中海飲食；不要孤單，因為孤單的生活會讓認知功能退步速度更快；避免三高、甩掉肥胖；避免頭部外傷，因為腦部若受過重創，罹患阿茲海默症的風險是一般人的四倍；不要抽菸；最後是拒絕憂鬱，曾經罹患憂鬱症的失智風險也會增加，風險值是沒有憂鬱病史者的2倍．

今天有不少民眾持「AD8極早期失智症篩檢量表」詢問現場專業人員，還有子女為居住在偏鄉復興鄉的長者代為詢問量表內容。「失智友善照護開講」本月23、24、30日及最終場12月1日還將舉辦9場場次，各項場次報名https://forms.gle/tFAiyCA4pGDyNMcC9

另外，12月8日還有名醫、專家雲集的「失智友善照護論壇」，包括陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭、林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊以及桃園四大失智共照中心主任等，將共同就失智症的產官學面交流，現場還有多家失智資源單位展示最新成果與資源，歡迎民眾報名參加。udn售票網：https://reurl.cc/qDKNqR